Однак Бугрова на цій посаді "супроводжували" скандали. 24 Канал розповідає, чи зможе Бугров знову очолити КНУ.

Що каже міністр про вибори у КНУ?

Очільник МОН України Оксен Лісовий в ефірі телемарафону розповів, що вибори нового керівника вишу запланували на кінець травня. Звільнення Бугрова він назвав стандартною кадровою практикою у системі вищої освіти. У нього завершився контракт, а виш мусить мати керівника, тому й призначають в.о.

Університет не залишиться без керівництва. Новий виконувач обов'язків – людина з університету, яка добре знає внутрішні процеси та колектив, тому я переконаний, що це жодним чином не вплине на стабільність роботи закладу,

– запевнив посадовець.

Зауважимо, що виконувачем обов'язків ректора КНУ буде Валерій Копійка. Ми розповідали, що відомо про нього та його команду.

Чи піде Бугров на вибори?

Володимир Бугров у коментарі для "УП. Життя" розповів, що має намір знову подавати свою кандидатуру на пост очільника КНУ. Навіть попри те, що його визнали винним у справі про недостовірне декларування.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Зауважимо, що 27 лютого Шевченківський райсуд Києва оштрафував Бугрова на 17 тисяч гривень за те, що він не вніс у свою декларацію Volkswagen Golf 2015 року.

Лісовий при цьому зазначив, що можливість участі Бугрова у виборах потребує додаткового вивчення через обставини, пов'язані з рішенням суду.

Весь пакет матеріалів і рішення суду буде аналізувати спеціально створена експертно-кадрова комісія. Її було сформовано раніше у відповідь на звернення університету,

– уточнив міністр.

За його словами, комісія визначить, чи будуть обмеження для участі Володимира Бугрова у виборах. Їх публічно озвучать.

До слова, МОН призначило вибори ректора КНУ імені Шевченка на 27 травня 2026 року.

Цікаво! Недавно в Україні оприлюднили зарплати ректорів найпопулярніших університетів за 2025 рік. Лідером рейтингу став Володимир Бугров – вже ексректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За рік він задекларував 1 мільйон 567 тисяч гривень зарплати на основному місці роботи, пише "Слово і діло".

Що відомо про попереднього ректора КНУ?

Попереднім ректором КНУ був Володимир Бугров. Наказ МОН України про його звільнення з посади очільника київського вишу опублікував Студентський парламент КНУ 29 квітня.

У документі вказали, що рішення ухвалили у зв'язку із завершенням відповідного контракту, укладеного у 2021 році.

