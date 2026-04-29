Офіційна причина – завершення терміну дії контракту. 24 Канал при цьому розповідає, скільки років перебував на посаді Бугров та чим запам'ятався як очільник КНУ.

Дивіться також Міносвіти звільнило скандального Бугрова з посади ректора КНУ імені Шевченка

Чому звільнили Бугрова з посади ректора КНУ?

Наказ МОН про звільнення Володимира Бугрова з посади ректора київського вишу опублікував Студентський парламент КНУ 29 квітня. У документі вказали, що рішення ухвалили у зв'язку із завершенням відповідного контракту, укладеного у 2021 році. До слова, МОН призначило вибори ректора КНУ імені Шевченка на 27 травня 2026 року.

28 квітня Київський апеляційний суд відхилив апеляцію ректора. Його раніше визнали винним у справі про недостовірне декларування. Він також заявляв, що має намір брати участь у конкурсі на посаду нового ректора вишу. Однак судовий процес став на заваді його прагненню. До слова, 27 лютого Шевченківський райсуд Києва оштрафував Бугрова на 17 тисяч гривень за те, що він не вніс у свою декларацію Volkswagen Golf 2015 року.

Цікаво У лютому 2026 року багаторічний очільник Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив посаду через завершення терміну дії відповідного контракту.

Що відомо про ексректора КНУ?

На сайті КНУ імені Шевченка розповіли, що Володимир Бугров народився в родині вчителів 1967 року у місті Бучач, що на Тернопільщині. Він випускник філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка (диплом із відзнакою, 1991 рік). Навчався в аспірантурі вишу. Згодом почав працювати асистентом у виші. 2000 року став доцентом кафедри історії філософії філософського факультету КНУ. Також обіймав посаду заступника декана з наукової роботи філософського факультету КНУ та був його проректором. Став професором у 2014 році.

24 березня 2021 року на виборах став ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Науковий керівник 5 кандидатів філософських наук. Заслужений працівник освіти України (2014 рік). Нагороджений Орденом "За заслуги" 3 ступеня (2017 рік).

Важливо! У 2025 році Київський національний університет імені Шевченка очолив рейтинг найкращих українських вишів. Бюджет вишу – орієнтовно 3 мільярди гривень. В його розпорядженні є великі земельні ділянки в Києві, база в Карпатах та Канівський природний заповідник. Посада ректора КНУ є впливовою та відкриває двері у владні кабінети, пише УП.

Чим Бугров запам'ятався на посаді?

Бугров керував університетом з 2021 року і встиг стати учасником кількох репутаційних скандалів.

Позитивним моментом його діяльності називали те, що він зберіг землю університету від забудов. Водночас дорікали поганим матеріально-технічним станом вишу та постійними конфліктами.

Після виборів очільника КНУ Бугров розповів, що "ректор повинен бути управлінцем і знати, як делегувати повноваження. Друга якість – патріотизм. Третя – чесність.

Я вважаю некоректним, коли людина отримує гроші з університетів неакадемічним шляхом. Ми повинні створити умови, щоб кожен представник університету мав можливість чесно заробляти,

– заявляв тоді він.

До слова, 2022 року наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного, за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, активну волонтерську діяльність, Бугрова нагородили почесним нагрудним знаком "За заслуги перед Збройними Силами України".

Він також згодом заявляв, що університет співпрацює з партнерами не лише з Європи, а й з Японії, Південної Кореї, Індії, країн Близького Сходу та Центральної Азії.



КНУ імені Тараса Шевченка / фото Валентини Поліщук

Володимир Бугров також розповідав, що під час війни декілька раз думав про свою відставку з посади ректора і про повернення на посаду простого викладача.

Згодом він підкреслював, що університет є повноцінним учасником світового освітнього простору, а за останні чотири роки академічна мобільність студентів і викладачів зросла майже вчетверо. А КНУ продовжує активно розвивати міжнародну співпрацю та підтримувати студентів у найскладніших умовах.

Дивіться також Зарплати понад 1,5 мільйона: в Україні оприлюднили зарплати ректорів топвишів

Які скандали "супроводжували" ректорство Бугрова?

Однак не обійшлося без скандалів під час його ректорства. До прикладу, журналісти у 2023 році звернули увагу, що рибу для курсантів Військового інституту КНУ купують удвічі дорожче ніж приватні постачальники закуповують для ЗСУ. Ректор КНУ натомість заявив, що це була технічна помилка, а ціни не були завищеними.

У 2022 році Бугрова звинуватили у нібито сексуальних зв'язках зі студентками та співробітницями університету. Він заперечив ці звинувачення і заявив, що це могли зробити "конкуренти з торішніх виборів або дотичні до них люди".

Студенти також скаржилися на поганий стан укриттів в Червоному корпусі вишу та відсутність там комфортних умов для перебування. Зокрема, скаржилися на те, що 2024 році університет купив генератори, але під час відключень світла їх не вмикали. Були скарги і на те, що весь час сиділи під ліхтариками телефонів.

Ситуація зі скандалами навколо Бугрова загострилася напередодні нових виборів, які мають відбутися в КНУ. 1 квітня студенти цього вишу вийшли на мітинг проти ректора Володимира Бугрова.



Студенти на мітингу проти Бугрова / Фото, надане 24 Каналу

Вони порівнювали Бугрова з Джеффрі Епштейном. Також скаржилися на погані умови в гуртожитках і стан корпусів. Бугров назвав такі дії тиском і звинуватив опонентів у спробі "рейдерського захоплення" університету та дискредитаційну кампанію проти нього з боку кількох співробітників університету.

Дивіться також Виш – у топі вподобань вступників: яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка

Яку зарплату отримував Бугров?

Недавно в Україні оприлюднили зарплати ректорів найпопулярніших університетів за 2025 рік. Лідером рейтингу став Володимир Бугров – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За рік він задекларував 1 мільйон 567 тисяч гривень зарплати на основному місці роботи.

Аналітику провело видання "Слово і діло", яке дослідило доходи керівників 20 найпопулярніших закладів вищої освіти.

Зверніть увагу! 24 Канал розповідав, які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу.

Скільки ректор може перебувати на посаді?

Українське законодавство зараз забороняє обирати або призначати одну і ту саму людину очільником університету більш ніж на два строки або 10 років. Відповідний закон діє з 2014 року.

Однак окремі ректори скористалися свого часу лазівкою у законі і залишились на посаді довше. Вони використали перейменування чи реорганізацію вишу, аби отримати право залишатися на своїх посадах кілька термінів поспіль. Однак нардепи та посадовці вирішили "ліквідувати" прогалину.