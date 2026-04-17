Тож вже зараз цікавляться цінами на навчання у вишах. 24 Канал при цьому розповість, яка вартість року навчання на різних спеціальностях у КНУ імені Тараса Шевченка.

Яка вартість навчання у КНУ?

Київський національний університет імені Тараса Шевченка є одним із провідних вишів України. Торік він був у трійці тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників. Такі дані оприлюднили в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA". Тут розміщують рейтингові списки абітурієнтів до вишів та коледжів України.

Тож 24 Канал пропонує майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у КНУ.

Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.

До слова, за 4 роки загалом середня вартість навчання у вишах України зросла приблизно на 60%.

На спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" вартість року навчання становить 76600 – 95600 гривень. Ціни коливаються залежно від освітньої програми.

За рік навчання на "Журналістиці" у КНУ доведеться віддати 76600 гривень, на "Інженерії програмного забезпечення" та "Кібербезпеці", "Комп'ютерних науках" – 61300 гривень.

Рік здобуття освіти на спеціальності "Маркетинг" коштує 79600 гривень, спеціальності "Міжнародне право" – 76600 гривень, спеціальності "Політологія" – 61300 гривень.

"Психологія" у київському виші обійдеться студентам у 61300 гривень за рік навчання, "Право" – у 76600 гривень, "Прикладна математика" – у 61300 гривень.

Рік навчання на соціолога у КНУ коштує 61300 гривень, філософа – 43800 гривень, фінансиста – 78200 гривень.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

