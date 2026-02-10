Про це 24 Каналу повідомили у Міністерстві освіти й науки України. У виші призначили нового в.о. очільника.

Чому Поплавський втратив посаду президента вишу?

У МОН зауважили: у Поплавського завершився термін дії контракту. Тому потрібно було призначити нового керівника цього закладу вищої освіти – в.о. президента, аби виш не залишився без очільника.

У МОН також уточнили, що в.о. керівника Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) призначили професора кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігоря Комарніцького.

Щодо проведення виборів у цьому виші, у МОН зауважили, що оприлюднить відповідний наказ згодом. Деталей наразі немає.

До слова, Поплавський вже двічі був очільником закладу освіти. Відповідно до законодавства, ректор має право перебувати на посаді лише два терміни поспіль і балотуватись на третій не може.

"Главком" також опублікував відповідний наказ, який підписав напередодні очільник МОН України Оксен Лісовий.



Наказ про призначення Комарніцького в.о. вишу / МОН