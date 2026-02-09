Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Рішення ухвалили з огляду на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету та його внесок у розвиток вищої освіти і науки України.

Чому КАІ отримав статус національного?

Днями Зеленський відвідав уже Національний університет "Київський авіаційний інститут" і заявив, що напрям авіації, зокрема й освіта в цій сфері, є надзвичайно важливим для України.

Це пріоритет, який, напевно, довгий час було втрачено. Але я хочу вам сказати, що держава фокусується на цьому напрямі. Для нас дуже важливо, щоб університет був у топі. І я маю на увазі – на всесвітньому рівні,

– акцентував глава нашої держави.

Зауважимо, що КАІ долучився до експерименту з посилення ролі наглядових рад. Нагадаємо, що в окремих університетах України запровадили експеримент – там запрацювали наглядові ради. Мовиться про Запорізький національний, Київський авіаційний інститут і Карпатський національний університет імені Стефаника.

Що відомо про зміни у КАІ?