Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Рішення ухвалили з огляду на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету та його внесок у розвиток вищої освіти і науки України.
Чому КАІ отримав статус національного?
Днями Зеленський відвідав уже Національний університет "Київський авіаційний інститут" і заявив, що напрям авіації, зокрема й освіта в цій сфері, є надзвичайно важливим для України.
Це пріоритет, який, напевно, довгий час було втрачено. Але я хочу вам сказати, що держава фокусується на цьому напрямі. Для нас дуже важливо, щоб університет був у топі. І я маю на увазі – на всесвітньому рівні,
– акцентував глава нашої держави.
Зауважимо, що КАІ долучився до експерименту з посилення ролі наглядових рад. Нагадаємо, що в окремих університетах України запровадили експеримент – там запрацювали наглядові ради. Мовиться про Запорізький національний, Київський авіаційний інститут і Карпатський національний університет імені Стефаника.
Що відомо про зміни у КАІ?
- 2023 року МОН заявило про реорганізацію Авіаційного університету.
- У відомстві зазначили, що виш та його керівництво демонстрували низьку ефективність.
- Зокрема, були незадоволені роботою тодішнього скандального ректора Максима Луцького.
- Той свого часу був членом "Партії регіонів" та балотувався до парламенту від на сьогодні забороненої "ОПЗЖ".
- Він навіть отримав від очільника МОН догану. Згодом Луцький заявив, що хоче доєднатися до ЗСУ.
- У квітні 2024 року Національний авіаційний університет отримав нового керівника – 34-річну Ксенію Семенову як в.о. керівника. Згодом вона стала президенткою вишу.
- У виші назвали це призначення історичним, бо вперше призначили в.о. ректора за рекомендацією Наглядової ради ЗВО.
- У 2024 році Національний авіаційний університет у Києві розділили на Державний університет "Київський авіаційний інститут" і Українську державну льотну академію в Кропивницькому.
- Національному авіаційному університетові України при цьому повернули історичну назву. Тепер це Київський авіаційний інститут.