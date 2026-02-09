Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Решение приняли, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности университета и его вклад в развитие высшего образования и науки Украины.
Почему КАИ получил статус национального?
На днях Зеленский посетил уже Национальный университет "Киевский авиационный институт" и заявил, что направление авиации, в частности и образование в этой сфере, является чрезвычайно важным для Украины.
Это приоритет, который, наверное, долгое время был потерян. Но я хочу вам сказать, что государство фокусируется на этом направлении. Для нас очень важно, чтобы университет был в топе. И я имею в виду – на всемирном уровне,
– акцентировал глава нашего государства.
Заметим, что КАИ присоединился к эксперименту по усилению роли наблюдательных советов. Напомним, что в отдельных университетах Украины ввели эксперимент – там заработали наблюдательные советы. Говорится о Запорожском национальном, Киевском авиационном институте и Карпатском национальном университете имени Стефаника.
Что известно об изменениях в КАИ?
- в 2023 году МОН заявило о реорганизации Авиационного университета.
- В ведомстве отметили, что вуз и его руководство демонстрировали низкую эффективность.
- В частности, были недовольны работой тогдашнего скандального ректора Максима Луцкого.
- Тот в свое время был членом "Партии регионов" и баллотировался в парламент от сегодня запрещенной "ОПЗЖ".
- Он даже получил от главы МОН выговор. Впоследствии Луцкий заявил, что хочет присоединиться к ВСУ.
- В апреле 2024 года Национальный авиационный университет получил нового руководителя – 34-летнюю Ксению Семенову как и.о. руководителя. Впоследствии она стала президентом вуза.
- В вузе назвали это назначение историческим, потому что впервые назначили и.о. ректора по рекомендации Наблюдательного совета ЗВО.
- В 2024 году Национальный авиационный университет в Киеве разделили на Государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком.
- Национальному авиационному университету Украины при этом вернули историческое название. Теперь это Киевский авиационный институт.