Сейчас так не является. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Интерфакс-Украина.
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Является ли образование лазейкой?
Глава МОН рассказал, что в начале его каденции ведомство фиксировало резкое увеличение количества мужчин старше 25 лет в вузах. Со временем это стало заметно и в колледжах и в аспирантуре. Поэтому МОН приняло ряд мер для стабилизации критической ситуации.
Лисовой также сообщил, что профильные органы осуществляют постоянный мониторинг. Если в деятельности учебных заведений обнаруживают подозрительные тенденции или аномалии, к проверкам привлекают соответствующие ведомства, в частности правоохранительные органы.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Это не просто недобропорядочность – это подрывная деятельность, она подрывает обороноспособность страны, это коррупция в худшем ее виде,
– подчеркнул он.
И добавил, что лица, которые организуют такие схемы, должны за это отвечать. В то же время отметил, что государство должно сохранять баланс между правом молодежи на образование и необходимостью предотвращать использование отсрочки от мобилизации как способа уклонения от выполнения воинского долга.
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Что было раньше?
В Украине после 24 февраля 2022 года выросло количество студентов, которым более 25 лет. Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак отметил, что благодаря образованию они могут получить право на отсрочку и так пытаются избежать мобилизации.
До 2022 года студентов такой возрастной категории всегда было около 30 тысяч, а в течение последних трех лет их стало около 230 тысяч. По результатам проверок ГСКО уже отчислили 50 тысяч студентов в возрасте 25+, которые поступали с нарушениями закона.
В 2023 – 2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Зато такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.