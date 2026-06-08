Сейчас так не является. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Интерфакс-Украина.

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Является ли образование лазейкой?

Глава МОН рассказал, что в начале его каденции ведомство фиксировало резкое увеличение количества мужчин старше 25 лет в вузах. Со временем это стало заметно и в колледжах и в аспирантуре. Поэтому МОН приняло ряд мер для стабилизации критической ситуации.

Лисовой также сообщил, что профильные органы осуществляют постоянный мониторинг. Если в деятельности учебных заведений обнаруживают подозрительные тенденции или аномалии, к проверкам привлекают соответствующие ведомства, в частности правоохранительные органы.

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Это не просто недобропорядочность – это подрывная деятельность, она подрывает обороноспособность страны, это коррупция в худшем ее виде,

– подчеркнул он.

И добавил, что лица, которые организуют такие схемы, должны за это отвечать. В то же время отметил, что государство должно сохранять баланс между правом молодежи на образование и необходимостью предотвращать использование отсрочки от мобилизации как способа уклонения от выполнения воинского долга.

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Что было раньше?