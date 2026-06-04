Таковы итоги регистрации на вступительные экзамены. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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Сколько человек зарегистрировались на экзамены?

Сдать единый вступительный экзамен намерены 19 676 будущих абитуриентов. Единое вступительное испытание по методологии научных исследований – 20 459 человек.

в 2026 году для поступления в аспирантуру также можно подать результаты ЕВЭ за 2024, 2025 или 2026 год. Поэтому количество зарегистрированных на ЕВЭ не совпадает с зарегистрированными для сдачи ЕВВ.

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В прошлом году количество желающих сдавать вступительные экзамены в аспирантуру составляло 15 тысяч человек.

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Что известно о поступлении в аспирантуру?

Для поступающих в аспирантуру завершился первый этап вступительной кампании – регистрация для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ), едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ) и/или едином вступительном испытании по методологии научных исследований (ЕВВ).

Зарегистрированных участников уже начали распределять между пунктами тестирования.

До 19 июня зарегистрированные получат в своем кабинете участника вступительных испытаний приглашение на экзамены. В нем будет указана дата, время и место проведения экзаменов в рамках основных сессий.

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Когда длился основной период регистрации?