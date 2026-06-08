Зараз так не є. Про це журналістам розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Чи є освіта лазівкою?
Очільник МОН розповів, що на початку його каденції відомство фіксувало різке збільшення кількості чоловіків віком понад 25 років у вишах. Згодом це стало помітно і у коледжах та в аспірантурі. Тому МОН вжило низку заходів для стабілізації критичної ситуації.
Лісовий також повідомив, що профільні органи здійснюють постійний моніторинг. Якщо у діяльності закладів освіти виявляють підозрілі тенденції або аномалії, до перевірок залучають відповідні відомства, зокрема правоохоронні органи.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Це не просто недоброчесність – це підривна діяльність, вона підриває обороноздатність країни, це корупція в найгіршому її вигляді,
– наголосив він.
І додав, що особи, які організовують такі схеми, мають за це відповідати. Водночас зауважив, що держава повинна зберігати баланс між правом молоді на освіту та необхідністю запобігати використанню відстрочки від мобілізації як способу ухилення від виконання військового обов'язку.
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Що було раніше?
В Україні після 24 лютого 2022 року зросла кількість студентів, яким понад 25 років. Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак зазначив, що завдяки освіті вони можуть отримати право на відстрочку і так намагаються уникнути мобілізації.
До 2022 року студентів такої вікової категорії завжди було близько 30 тисяч, а протягом останніх трьох років їх стало близько 230 тисяч. За результатами перевірок ДСЯО вже відрахували 50 тисяч студентів віком 25+, які вступали з порушеннями закону.
У 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів. Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.