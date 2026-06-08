Зараз так не є. Про це журналістам розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дивіться також В Україні значно зросла кількість охочих вступати в аспірантуру

Чи є освіта лазівкою?

Очільник МОН розповів, що на початку його каденції відомство фіксувало різке збільшення кількості чоловіків віком понад 25 років у вишах. Згодом це стало помітно і у коледжах та в аспірантурі. Тому МОН вжило низку заходів для стабілізації критичної ситуації.

Лісовий також повідомив, що профільні органи здійснюють постійний моніторинг. Якщо у діяльності закладів освіти виявляють підозрілі тенденції або аномалії, до перевірок залучають відповідні відомства, зокрема правоохоронні органи.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Це не просто недоброчесність – це підривна діяльність, вона підриває обороноздатність країни, це корупція в найгіршому її вигляді,

– наголосив він.

І додав, що особи, які організовують такі схеми, мають за це відповідати. Водночас зауважив, що держава повинна зберігати баланс між правом молоді на освіту та необхідністю запобігати використанню відстрочки від мобілізації як способу ухилення від виконання військового обов'язку.

Дивіться також Дозвіл на виїзд чоловіків 18 – 22 років: Лісовий оцінив відтік студентів за кордон

Що було раніше?