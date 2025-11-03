Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко рассказал РБК-Украина о результатах эксперимента. Об этом информирует 24 Канал.

Как работают наблюдательные советы?

Чиновник говорит: эксперимент показывает разные результаты.

Мы увидели, что КАИ – ориентирован на бизнес-среду. Там команда молодых амбициозных специалистов с сильным наблюдательным советом, с сильным лидером. У них много кейсов, когда они берут здание, где ремонта не было лет 40, видимо, и создают лаборатории совместно с работодателями. Способствуют развитию дуального образования – готовят студента, который потом находит работу в топовых компаниях,

– рассказал заместитель Лисового.

И добавил, что все кейсы по-своему уникальны. Оценивать их полностью будут позже.

Но то, что сейчас происходит, мне нравится – с точки зрения подходов к управлению, к брендингу, маркетинговой стратегии, к вступительной кампании,

– уточнил чиновник.

Также рассказал: в Запорожском университете – сильная вовлеченность региональной власти, и вуз чувствует свою ответственность за укрепление государственных позиций в городе, в подготовке настоящих граждан Украины на прифронтовых территориях. Это сильный региональный университет, мощный для Запорожья и области по утверждению там государственных позиций.

Карпатский университет имеет сильную академическую команду, сильные международные связи, уникальные для Украины инициативы, такие как обсерватория на горе Поп Иван, молодежный центр в Микуличине и тому подобное. Мы хотим, чтобы это сделали все университеты – наладили сотрудничество с властью, с бизнесом, с общинами. Эксперимент показывает, что бизнес может инвестировать в инфраструктуру, давать технические задания, каких специалистов готовить. А это будет развивать нашу экономику и способствовать восстановлению,

– говорит он.

Как МОН будет совершенствовать подход?

Чиновник при этом отметил, что МОН стремится усовершенствовать этот подход.

Возможно, привлечь в наблюдательные советы коллективы, возможно, студентов. И мы планируем, что такая форма управления университетами будет так же возможной, как и традиционная, предусмотренная законом Украины "О высшем образовании". Мы видим в этом и антикризисный механизм, и составляющую развития,

– отметил заместитель Лисового.

И добавил, что отдельно для усиления управленческих возможностей МОН совместно со Всемирным банком и Британским Советом реализуют программу развития академических менеджеров. Ее цель – до мая 2026 года обучить тысячу управленцев университетов. В первом цикле подготовили около 450 участников; сейчас идет второй. Программа охватывает стратегирование, фандрейзинг и современные управленческие практики.