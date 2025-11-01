Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко рассказал РБК-Украина, стоит ли ожидать нововведений уже этой зимой. Об этом информирует 24 Канал.

Когда реализуют идею?

Чиновник рассказал, что идею будут вводить из-за возможности качественно подготовиться к сдаче НМТ. В частности, для студентов-льготников и молодежи, которая приезжает и эвакуируется с временно оккупированных территорий, но не успевает поступить в вуз в рамках общей вступительной кампании.

Для них будет возможность в университете за средства государства со стипендиальным обеспечением и с обеспечением общежития учиться на подготовительном отделении и подготовиться к сдаче НМТ,

– сообщил заместитель министра.

Возможно, по его словам, студент сразу будет выбирать университет и в нем готовиться к сдаче НМТ. А уже потом – поступать на первый курс. Это будет его нулевой курс.

Как это будет выглядеть на практике?

Трофименко уточнил, что на подготовительном отделении поступающий, например с ВОТ, выбирает вуз, поселяется в общежитие, адаптируется, получает стипендию, ходит на занятия и готовится к сдаче НМТ.

Также в университете, который выбрал студент как нулевой курс, он может получить до 15 дополнительных баллов при поступлении. Это дополнительный бонус, который мы добавляем в конкурсный балл, и молодой человек будет иметь больше шансов получить бюджетное место и стать первокурсником именно в выбранном заранее ЗВО. Эти баллы не будут работать в других университетах, только в заранее выбранном. Но в целом при поступлении человек свободен в своем выборе,

– рассказал заместитель Лисового.

И добавил, что это можно считать одной из форм интеграции и привлечения к студенческой жизни и к среде, когда государство берет и "проводит" будущего студента от подготовки к поступлению, обеспечивая его жильем и стипендией. Это то, что предлагает МОН. Окончательное решение еще не приняли.