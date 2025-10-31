Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Даже если не поступили на бюджет: как льготники могут учиться бесплатно в вузе
Насколько увеличат финансирование этим вузам?
Для таких вузов в формуле ввели коэффициент региональной поддержки 1,1. Это означает дополнительные 10% к государственному финансированию.
Как отметили в МОН, дополнительные средства университеты смогут направить на первоочередные нужды. В частности, на повышение зарплат педагогическим и научно-педагогическим работникам, а также на стабильное обеспечение образовательного процесса в условиях повышенных рисков.
Применение коэффициента позволит более предсказуемо планировать работу учреждений, которые функционируют в сложных безопасностных и логистических условиях, чем другие,
– отметили в МОН.
К теме В МОН сообщили, как будут финансировать университеты
Как в Украине финансируют вузы?
- Министерство образования и науки Украины продолжает финансировать университеты по формульному принципу, ориентируясь на показатели эффективности. Цель – сделать систему сбалансированной.
- То есть, чтобы заведения, которые работают в сложных, прифронтовых условиях, чувствовали поддержку государства.
- МОН также совместно со Всемирным банком работает над проектом по созданию 10 новых кампусов по всей Украине.