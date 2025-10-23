Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время брифинга рассказал, сколько льготников поступили в вузы. Об этом информирует 24 Канал.
Сколько поступающих-льготников поступили в вузы?
Чиновник сообщил, что в этом году в вузы нашего государства поступили более 19 тысяч ветеранов войны, более 9 тысяч поступающих с ВОТ и более 2 тысяч детей погибших защитников.
При этом он отметил: даже если абитуриенты-льготники не поступили на бюджетную форму обучения, стоит обращаться в МОН.
Все, кто не получил право на бюджет на этапе поступления и обращаются с просьбой на выделение бюджетного месяца – при условии соответствия всем требованиям – специальная комиссия МОН перераспределяет места и 100% удовлетворяет такие просьбы этим категориям лиц,
– акцентировал заместитель Лисового.
Сколько человек стали студентами в 2025 году?
По предварительным данным МОН, на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов. Из них 70 тысяч поступили на бюджет, а почти 129 тысяч – на контракт.
Студентами магистратуры стали более 93 тысяч абитуриентов. Из них на бюджет зачислили почти 33 тысячи абитуриентов, на контракт – примерно 60,5 тысячи человек.
Что касается аспирантуры, то в этом году на выделенные государством бюджетные места из 5 тысяч возможных студентов зачислили почти 4,7 тысячи будущих ученых.
Получить степень профессионального младшего бакалавра, то есть поступить в колледжи, в этом году захотели 147 тысяч человек.
В целом наблюдается сокращение количества поступающих на всех уровнях образования, кроме бакалавриата.