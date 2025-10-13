Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Почему уменьшилось количество поступающих?

По состоянию на начало октября студентами магистратуры в вузах нашего государства стали более 93 тысяч абитуриентов.

Из них на бюджет зачислили почти 33 тысячи абитуриентов. Более 60,5 тысяч человек зачислили на контрактную форму обучения.

Если сравнивать с прошлым годом, то количество поступающих на бюджет почти не изменилась. Более того, выросло почти на полтысячи студентов.

Что касается поступающих на контракт, то их количество, если сравнить с 2024 годом, уменьшилось почти на 37 тысяч человек. То есть более чем на треть.

Возможно, частично такое уменьшение связано с тем, что вдвое уменьшилось количество поступающих в магистратуру мужчин в возрасте 25+. В этом году в магистратуру поступило почти 18 тысяч таких лиц. В прошлом году таких абитуриентов было более 36 тысяч человек.

Какие сроки зачисления магистров на контракт в 2025 году?