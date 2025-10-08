Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Какие изменения могут ожидать поступающих в магистратуру?
Проект программы предметного теста по экономике и международной экономике единого вступительного экзамена для будущих магистрантов вынесли на общественное обсуждение. Оно продлится до 22 октября.
Также в сентябре завершилось общественное обсуждение проекта программы теста ЕФВВ по политологии и международным отношениям.
Еще раньше, в августе, состоялось общественное обсуждение проекта программы ЕФВВ по учету и финансам.
В МОН отмечают, что последствиями таких обсуждений является удовлетворение права абитуриентов на ознакомление с программами вступительных экзаменов.
Что известно о вступительной кампании в магистратуру 2025?
До 1 сентября продолжалось зачисление на бюджет в соответствии с предоставленными рекомендациями.
Зачисление на контракт продолжалось до 30 сентября.
В МОН рассказали, что государство концентрирует бюджетные места там, где специалисты критически нужны для восстановления и модернизации страны.
Прежде всего – педагогические специальности, инженерию и ИТ, энергетику и строительство.