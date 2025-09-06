Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Речь идет о поступлении на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Что известно о дополнительных местах для поступающих?
Бакалаврский уровень (в частности магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления): утвердили 2 601 дополнительное место бюджетного обучения для перевода студентов-льготников.
В первую очередь говорится о переводе на эти места:
детей погибших защитников Украины;
лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ;
лиц с инвалидностью вследствие войны;
поступающих на специальности с особой поддержкой и в области информационных технологий, в частности жителей ВОТ, территорий активных / возможных боевых действий, внутренне перемещенных лиц и тому подобное.
Магистерский уровень: утвердили 136 дополнительных мест бюджетного обучения для льготной категории "109" (жители ВОТ или территорий активных боевых действий по состоянию на 1 июля 2025 года и те, кто выехал после 1 января 2025 года).
Аспирантура. В этом году МОН впервые ввел формульное, критериальное распределение мест в аспирантуру. С учетом успешности и способности ЗВО проводить исследования на высоком уровне.
Сейчас завершается обработка массива информации для формульного распределения мест госзаказа в аспирантуре по другим отраслям знаний.
Также приняли два исключительных решения:
предоставили разрешение Национальному юридическому университету имени Ярослава Мудрого перевести на места госзаказа двух соискателей образования Полтавского юридического института, которым присвоено звание Героя Украины
поддержали обращение о выделении дополнительного места госзаказа бакалаврского уровня для жительницы временно оккупированной территории в Киевском национальном лингвистическом университете.
Какие еще нововведения подготовило МОН?
- Министерство образования и науки Украины ввело дополнительное поступление в вузы для тех украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура" (egzamin maturalny).
- Подать заявление можно через учебные заведения – даже дистанционно.
- Сроки приема заявлений определяют вузы.