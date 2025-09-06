Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Речь идет о поступлении на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Что известно о дополнительных местах для поступающих?

Бакалаврский уровень (в частности магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления): утвердили 2 601 дополнительное место бюджетного обучения для перевода студентов-льготников.

В первую очередь говорится о переводе на эти места:

детей погибших защитников Украины;

лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

поступающих на специальности с особой поддержкой и в области информационных технологий, в частности жителей ВОТ, территорий активных / возможных боевых действий, внутренне перемещенных лиц и тому подобное.

Магистерский уровень: утвердили 136 дополнительных мест бюджетного обучения для льготной категории "109" (жители ВОТ или территорий активных боевых действий по состоянию на 1 июля 2025 года и те, кто выехал после 1 января 2025 года).

Аспирантура. В этом году МОН впервые ввел формульное, критериальное распределение мест в аспирантуру. С учетом успешности и способности ЗВО проводить исследования на высоком уровне.

Сейчас завершается обработка массива информации для формульного распределения мест госзаказа в аспирантуре по другим отраслям знаний.

Также приняли два исключительных решения:

предоставили разрешение Национальному юридическому университету имени Ярослава Мудрого перевести на места госзаказа двух соискателей образования Полтавского юридического института, которым присвоено звание Героя Украины

поддержали обращение о выделении дополнительного места госзаказа бакалаврского уровня для жительницы временно оккупированной территории в Киевском национальном лингвистическом университете.



Дополнительные места / МОН

Какие еще нововведения подготовило МОН?