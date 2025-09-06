Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Мовиться про вступ на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Що відомо про додаткові місця для вступників?

Бакалаврський рівень (зокрема магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування): затвердили 2 601 додаткове місце бюджетного навчання для переведення студентів-пільговиків.

Першочергово мовиться про переведення на ці місця:

дітей загиблих захисників України;

осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

вступників на спеціальності з особливою підтримкою та в галузі інформаційних технологій, зокрема жителів ТОТ, територій активних / можливих бойових дій, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Магістерський рівень: затвердили 136 додаткових місць бюджетного навчання для пільгової категорії "109" (жителі ТОТ або територій активних бойових дій станом на 1 липня 2025 року та ті, хто виїхав після 1 січня 2025 року).

Аспірантура. Цьогоріч МОН уперше запровадив формульний, критеріальний розподіл місць в аспірантуру. З урахуванням успішності і спроможності ЗВО проводити дослідження на високому рівні.

Нині завершується опрацювання масиву інформації для формульного розподілу місць держзамовлення в аспірантурі з інших галузей знань.

Також ухвалили два виняткових рішення:

надали дозвіл Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого перевести на місця держзамовлення двох здобувачів освіти Полтавського юридичного інституту, яким присвоєно звання Героя України

підтримали звернення щодо виділення додаткового місця держзамовлення бакалаврського рівня для жительки тимчасово окупованої території в Київському національному лінгвістичному університеті.



Додаткові місця / МОН

Які ще нововведення підготувало МОН?