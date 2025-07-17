Раніше Володимир Зеленський визначив основні завдання для нового складу Кабміну. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї, контрактування необхідної кількості дронів, повне виконання програм соціальної підтримки, передає 24 Канал.

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Як змінився український Кабмін?

Новим прем'єр-міністром України стала Юлія Свириденко – колишня очільниця Мінекономіки та перша віцепрем'єрка.

Першим віцепрем'єром натомість став міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Колишній заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єра з питань євроінтеграції.

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко тепер очолить Міністерство юстиції. Натомість на чолі Міненергетики стала Світлана Гринчук – колишня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів.

Три міністерства – Міністерство економіки, Міністерство агрополітики, Міністерство захисту навколишнього середовища – об'єднали в одне Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства. Його главою став Олексій Соболєв. Раніше він був першим заступником міністра економіки.

Міністерство соцполітики об'єднали з Міністерством національної єдності в одне Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Його очолив Денис Улютін, колишній перший заступник міністра фінансів.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України об'єднали з Міністерством оборони. На його чолі поставили експрем'єра Денис Шмигаля.

Хто лишився на своїх посадах:

  • міністр закордонних справ – Андрій Сибіга,
  • міністр внутрішніх справ – Ігор Клименко,
  • міністр охорони здоров'я – Віктор Ляшко,
  • міністр фінансів – Сергій Марченко,
  • міністр молоді та спорту – Матвій Бідний,
  • міністр освіти і науки – Оксен Лісовий,
  • міністерка у справах ветеранів – Наталя Калмикова,
  • віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій України – Олексій Кулеба.

Що буде з іншими міністрами?

Загалом склад Кабміну скоротився з 21 особи до 17. 13 міністрів залишаються, 8 йдуть.

Кого в уряді більше не буде:

  • Германа Сметаніна, який з вересня 2024 року був міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Олега Немчінова, який з 4 березня 2020 був міністром Кабінету Міністрів України (без портфеля) в уряді Дениса Шмигаля. Тепер цю посаду ліквідували;
  • Віталія Коваля, який з вересня 2024 року очолював Мінагрополітики (тепер це відомство влилося в Мінекономіки).
  • Олексія Чернишова, який був віцепрем'єр-міністром – міністром національної єдності України.
  • Миколи Точицького, який очолював Мінкульт з вересня 2024 року. Він стане новим постійним представником України при Раді Європи. Посада міністра культури та інформаційної політики залишається вакантною.
  • Рустема Умєрова, ексміністра оборони. Припускають, що він може отримати посаду в РНБО.
  • Ольги Стефанішиної, колишньої віцепрем'єрки з питань євроінтеграції та ексміністра юстиції України. Наразі призначена Президентом спеціальним уповноваженим із розвитку співпраці з США; очікує погодження кандидатури як посла України у США .