Раніше Володимир Зеленський визначив основні завдання для нового складу Кабміну. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї, контрактування необхідної кількості дронів, повне виконання програм соціальної підтримки, передає 24 Канал.

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Як змінився український Кабмін?

Новим прем'єр-міністром України стала Юлія Свириденко – колишня очільниця Мінекономіки та перша віцепрем'єрка.

Першим віцепрем'єром натомість став міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Колишній заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка обійняв посаду віцепрем'єра з питань євроінтеграції.

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко тепер очолить Міністерство юстиції. Натомість на чолі Міненергетики стала Світлана Гринчук – колишня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів.

Три міністерства – Міністерство економіки, Міністерство агрополітики, Міністерство захисту навколишнього середовища – об'єднали в одне Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства. Його главою став Олексій Соболєв. Раніше він був першим заступником міністра економіки.

Міністерство соцполітики об'єднали з Міністерством національної єдності в одне Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Його очолив Денис Улютін, колишній перший заступник міністра фінансів.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України об'єднали з Міністерством оборони. На його чолі поставили експрем'єра Денис Шмигаля.

Хто лишився на своїх посадах:

міністр закордонних справ – Андрій Сибіга,

міністр внутрішніх справ – Ігор Клименко,

міністр охорони здоров'я – Віктор Ляшко,

міністр фінансів – Сергій Марченко,

міністр молоді та спорту – Матвій Бідний,

міністр освіти і науки – Оксен Лісовий,

міністерка у справах ветеранів – Наталя Калмикова,

віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій України – Олексій Кулеба.

Що буде з іншими міністрами?

Загалом склад Кабміну скоротився з 21 особи до 17. 13 міністрів залишаються, 8 йдуть.

Кого в уряді більше не буде: