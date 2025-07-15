Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента. На зустрічі деталізували завдання на наступні 6 місяців.

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Що відомо про нараду зі Свириденко?

На нараді зі Свириденко та Федоровим, зокрема, обговорили головні завдання Кабінету міністрів України:

  • збільшити виробництво власної зброї в Україні,
  • повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України,
  • провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни,
  • забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей.

Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду,
– підсумував президент.

Нагадаємо, 14 липня Зеленський запропонував Свириденко стати прем'єр-міністром України. Згодом вона окреслила пріоритети нового уряду: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців і масштабування виробництва власної зброї.