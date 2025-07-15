Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента. На зустрічі деталізували завдання на наступні 6 місяців.

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Що відомо про нараду зі Свириденко?

На нараді зі Свириденко та Федоровим, зокрема, обговорили головні завдання Кабінету міністрів України:

збільшити виробництво власної зброї в Україні,

повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України,

провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни,

забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей.

Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду,

– підсумував президент.

Нагадаємо, 14 липня Зеленський запропонував Свириденко стати прем'єр-міністром України. Згодом вона окреслила пріоритети нового уряду: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців і масштабування виробництва власної зброї.