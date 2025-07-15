Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента. На встрече детализировали задачи на следующие 6 месяцев.
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Что известно о совещании со Свириденко?
На совещании со Свириденко и Федоровым, в частности, обсудили главные задачи Кабинета министров Украины:
- увеличить производство собственного оружия в Украине,
- полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины,
- провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны,
- обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей.
Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства,
– подытожил президент.
Напомним, 14 июля Зеленский предложил Свириденко стать премьер-министром Украины. Впоследствии она обозначила приоритеты нового правительства: укрепление экономического потенциала Украины; расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства собственного оружия.