14 июля глава государства предложил первому вице-премьер-министру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить Кабмин. Нардеп Ярослав Железняк спрогнозировал, какие еще ротации могут произойти в правительстве, передает 24 Канал.

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Кого кем назначат в Кабмине?

По словам нардепа, министром экономики станет Алексей Соболев. Сейчас он занимает должность первого заместителя министра экономики.

Нынешний глава правительства Денис Шмыгаль станет министром обороны, а Рустема Умерова отправят послом в США.

Также Железняк говорит, что министра образования Оксена Лисового уволят. Должности лишатся Оксана Жолнович, которая возглавляет Минсоцполитики, и Николай Точицкий, который сейчас во главе Минкульта.

Министром социальной политики может стать Денис Улютин, который сейчас является первым заместителем в Минфине.

Если уволят министра энергетики Германа Галущенко, то его место займет Светлана Гринчук, которая сейчас является министром экологии.

Министерство национального единства ликвидируют.

В других ведомствах изменений пока не ожидают.