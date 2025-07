НАБУ и САП выдвинули обвинения в коррупции действующему топ-чиновнику в статусе вице-премьер-министра. Алексея Чернышева обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере. 27 июня ему назначили залог в размере 120 миллионов гривен. В НАБУ утверждают, что якобы действия Чернышова нанесли ущерб государству на 1 миллиард гривен.

Но уже 2 июля его не отстранили от должности вице-премьера и министра национального единства – такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

Кто такой Алексей Чернышев, какой политический и карьерный путь прошел, что о нем вообще известно и в чем подозревают – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также НАБУ и САП просят отстранить вице-премьера Чернышова с должности

Биография Чернышова: семья, молодые годы и образование

Алексей Чернышов родился в Харькове 4 сентября 1977 года в семье инженера завода "Хартрон", который в советские времена был важной частью космической программы СССР.

В Харькове Алексей провел детство и молодые годы. Он был одним из первых выпускников местного частного вуза под немного странным названием "Народная украинская академия", который обещал качественное образование в области бизнес-управления.

В 1999 году Чернышов окончил факультет "Бизнес-управление" и получил диплом специалиста широкого профиля в области "экономика предприятия".

Интересно, что Чернышов учился параллельно в престижной харьковской ЮрАкадемии (она же – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого) и делал первые шаги в бизнесе.

В 1998 году молодой специалист начал работать менеджером проектов во всемирно известной компании Westinghouse Electric Company, которая делала попытки закрепиться на украинском рынке, а помогал американцам в этом отец Алексея Чернышова – Михаил. Сейчас он остается руководителем этого бизнеса, который называется "Вестрон", компания возникла в результате сочетания названий американских атомщиков Westinghouse и "Хартрон" – ведущего украинского завода, который занимается производством ракет и двигателей.

Сейчас концерн "Вестрон" – влиятельный игрок на рынке технических решений и автоматизированных систем для АЭС.

Впоследствии Чернышов-младший перешел в немецкую компанию Telesens, а затем нашел партнеров, чтобы выкупить ее украинский филиал.



Алексей Чернышов / Фото из соцсетей

Под крылом Фельдмана

Далее карьерный путь Алексея Чернышева пролегал на рынок недвижимости и строительный бизнес. В 2000-х Чернышов стал лицом харьковской компании АВЭК. Эта компания принадлежала очень влиятельному в Харькове Александру Фельдману. Она занималась строительством торговых центров, в частности визитной карточкой и иконой слобожанского бизнеса – рынком "Барабашово".

Александр Фельдман – владелец рынка "Барабашово" и еще многочисленных бизнесов в Харькове – известный меценат и благотворитель, а еще – бывший "регионал", который голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Интересно, что Чернышов был 8 лет оформлен как помощник нардепа Фельдмана и поэтому имеет косвенное отношение к принятию "драконовских законов".



Кернес, Добкин и Фельдман / Фото из соцсетей

Господин Фельдман все больше интересовался политикой (побывал в БЮТ, а впоследствии перешел в "Партию Регионов") и меньше – бизнесом, фактически он делегировал молодому (в то время даже не 30-летнему) Чернышеву обязанности по руководству АВЭК и сделал его вице-президентом компании.

Впоследствии опыт Чернышова и обязательства АВЭК перетекли в новую девелоперскую компанию Eastgate Development (основана в 2012 году). Чернышов выкупил долю бизнеса в АВЭК и продолжил застраивать Харьков новыми ТРЦ и бизнес-центрами.

Бизнес стремительно развивался, и вскоре Чернышов вместе с партнерами основал инвестиционную фирму VI2 Partners, с которой вышел на общеукраинский уровень, открыв офис в Киеве (а также в Вене). Эта компания активно скупала акции сети супермаркетов "Фуршет", а также приобрела долю в фельдмановском АВЭК.

Теперь компании Чернышова строили в Харькове, Сумах и Киеве. Сам бизнесмен переселился в столицу в 2013-м и начал успешно формировать новые горизонтальные связи. Новым профилем Чернышова стало строительство крупных логистических центров в Киеве и Киевской области.

Карьера чиновника

В 2019 году карьера Алексея Чернышова делает резкий поворот: 20 октября он становится новым главой Киевской областной госадминистрации, сменив на этой позиции Михаила Бно-Айрияна, которого "съели" представители группы влияния олигарха Коломойского в сенсационном победителе парламентских выборов – партии "Слуга Народа".

К теме Что известно об Александре Дубинском, которого выгнали из "Слуги народа": карьера и состояние

Как утверждает нынешний сотрудник Офиса Президента Сергей Лещенко, Игорь Коломойский лично проводил собеседование с Чернышовым перед его назначением в офисе Бизнес-центра "Миллениум" на улице Владимирской в Киеве. Того самого, под стенами которого родилась легендарная мемная фраза "Кофе идешь пить?".

Интересно, что Чернышов это опровергает и говорит, что его пригласил в команду президента тогдашний первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов. По другой информации, выйти Чернышеву на "Квартал 95" помогло соседство и дружеские отношения со звездами "Плюсов" Катей Осадчей и Юрием Горбуновым. Как и Чернышов – они живут в элитном Романкове.



Чернышов становится чиновником, октябрь 2019 года / Фото ОП

В отличие от Бно-Айрияна опытный девелопер и инвестор Чернышов нашел общий язык с эмиссарами харизматичного олигарха и не подвергся гневу Офиса Президента. Более того, когда президент понял, что ошибся с избранием кандидатуры Алексея Гончарука на премьера, то Чернышов, который за несколько месяцев успел заработать репутацию "эффективного менеджера", получил 4 марта 2020 года повышение и стал членом технократического Кабмина Дениса Шмыгаля в качестве министра развития общин и территорий (народное название – Минрегион).

Как министр Чернышов активно присоединился к проекту президента Зеленского "Большая стройка" и стал одним из его ведущих менеджеров, при этом, несмотря на активный пиар и оптимистичные заявления, к чиновнику сразу возникло немало вопросов в СМИ. Впрочем, их не возникало у президента.

Кроме инфраструктурного мегапроекта Чернышов не забывал и о своей первой любви – строительном бизнесе. Так, он выступил лоббистом ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), которая стала символом коррупции и неэффективности. Ее было заменено Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ).

По иронии судьбы, именно за дела тех времен сейчас "прилетело" Чернышеву от НАБУ и САП, но об этом позже.

Алексей Чернышов стал одним из долгожителей правительства Шмыгаля, а сам он получил неофициальное звание "фаворита" президента Зеленского. Между прочим, в СМИ и анонимных телеграм-каналах начали появляться слухи о новых возможных повышениях Чернышова.

При этом сам Чернышов в это время активно дружил с другим президентом – бывшим главой Грузии, а в то время – руководителем странной структуры под названием "Офис простых решений" Михеилом Саакашвили.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году роль чиновника возросла. Чернышов стал ответственным от правительства за восстановление поврежденных объектов жилой, критической и социальной инфраструктуры на освобожденных территориях, сотрудничал с мировым банком и международными партнерами по вопросам восстановления Украины. В частности, чиновник координировал помощь, которую Украина получала от Германии, Австрии, Швеции, Финляндии.

Также он был одним из международных лиц украинской власти – Чернышеву было доверено встречать высоких иностранных гостей и коммуницировать с ними. В частности, Алексей Чернышов встречал в Украине европейских лидеров – президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца, президента Румынии Йоханнеса, премьер-министра Италии Марио Драги и многих других.



Чернышов и европейские лидеры в разрушенном россиянами Ирпене, июль 2022 года / Фото Минрегион

Также Чернышов возглавил Штаб по подготовке к отопительному сезону 2022 – 2023.

В декабре 2022 года Минрегион присоединили к Министерству инфраструктуры, которое возглавил Александр Кубраков, но Чернышов работу в правительстве не потерял.



4 ноября 2022 года Кабмин назначил Чернышова новым главой НАК "Нафтогаз". Чиновник с непростым вызовом справился – украинцы не замерзли, а консолидированная прибыль "Нафтогаза" 2023 года составила 23,1 миллиарда гривен, притом что за год до этого НАК имел убытки в размере 79,1 миллиарда.

3 декабря 2024 года Верховная Рада назначила Чернышова вице-премьер-министром Украины и Министром национального единства Украины. В народе эта должность получила неофициальное название "министр возвращения украинцев". Однако четкого функционала и полномочий для этого правительства прописано не было, что дало основания экспертам называть эту должность не пыльной, однако престижной "синекурой", которую нашли для любимца президента, чтобы держать его на всякий случай в кадровом резерве, сохраняя номинально высокий статус.

В июне 2025 года о Чернышеве снова все вспомнили: пока его ведомство презентовало проект множественного гражданства, сам он оказался в скандальной ситуации. СМИ написали, что топ-чиновнику готовят подозрение в коррупции, а сам он выехал за границу (официально – на встрече с иностранными партнерами) и не собирается возвращаться, а предпочитает остаться в Австрии, где уже 10 лет имеет офис и по непроверенным данным – гражданство (де-факто – множественное).

Слова СМИ официально опроверг шеф Чернышова – премьер Денис Шмыгаль, а сам министр впоследствии все-таки вернулся.

23 июня 2025 года НАБУ объявило Алексею Чернышеву подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки. Теперь суд должен избрать ему меру пресечения. Правоохранители просят применить к действующему чиновнику залог в размере 120 миллионов гривен, а еще наложить обязанности.



Если он не внесет залог в течение 5 дней и нарушит меру пресечения, то прокуроры могут просить о более серьезной мере пресечения.

В чем обвиняют Чернышова

Злоупотребление служебным положением и получение взятки произошло якобы во время работы Чернышова в Минрегионе. В НАБУ и САП настаивают, что министра коррумпировал владелец застройщика KSM Group Сергей Копыстыра, в обмен на разрешение на новое строительство и отвод под проекты земли в столице, в частности в заповедной Феофании и не месте государственной агрофирмы "Цветы Украины" на улице Тираспольской.

Именно к последней у НАБУ и возникли вопросы. Сообщается, что застройщик якобы выделил для министра большую квартиру в новом ЖК. При этом стоит отметить, что "дерибан" земли фирмы "Цветы Украины" продолжается уже лет 20, а Минрегион под управлением Чернышова именно судился за ее возвращение государству, на чем сейчас и настаивает чиновник, отмечая, что старательно защищал интересы страны и не думал о личном обогащении. Так это или нет – сейчас должен ответить суд. Чернышов стал шестым обвиняемым по делу.

Но сам Чернышов все обвинения категорически отрицает и готов публично их опровергать:

Я никаких скидок не получал и не планирую получать. Эти квартиры, эти инвестиционные договоры меня лично не интересуют... Никакой выгоды я из них не имел. Когда сторона обвинения заявляет, что министр получил какие-то скидки на третьих лиц и контролирует эти объекты, это не соответствует действительности. Я даже не знаю, где они расположены.

Интересно, что по сообщению инсайдеров, НАБУ "вело дело" несколько лет, а помогал силовикам в этом другой министр Александр Кубраков. Кроме того, главой НАБУ, которое ведет это дело, является давний знакомый Чернышева – Семен Кривонос, который некоторое время работал под руководством министра как руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Поэтому будет очень интересно.

Личная жизнь Чернышова

Алексей Чернышов женат, его жена – Светлана Чернышова является доктором филологических наук и профессором Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, преподает английский для гуманитарных факультетов КНУ. Светлана Чернышова является специалистом по творчеству Сомерсета Моэма и американской литературы 20 – начала 21 веков.

Пара воспитывает троих детей – двух сыновей и дочь.

Интересный факт! Кумом Алексея Чернышова является никто иной, как Павел Лебедь – бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП, которого в народе прозвали Паша "Мерседес". Об этом сам Чернышов признался в интервью LB.ua. По его словам, Лебедь крестил его младшего сына.

Согласно е-декларации, семья Чернышевых имеет несколько оффшорных компаний:

"Корникулариус Лимитед" (Кипр);

"Фэшн Ритейл Лтд" (Британские Виргинские острова);

"Стендинг Ассетс С.А." (Британские виргинские острова);

"Галинеро Холдингс Лимитед" (Кипр);

"Джиаленжер Инвестментс Лимитед" (Маршалловы острова).

Также на Чернышова записано общество с ограниченной ответственностью "ВиАй2 Партнерс ГмбХ" с регистрацией в Австрии. В Вене у чиновника есть компания Kyiv Vision Foundation, которая в 2014 году организовывала выставку работ украинских художников посвященных "Евромайдану" – Through Maidan and Beyond. При этом, по словам самого Чернышова, главной ее задачей является привлечение западных инвестиций.

У семьи министра есть квартира в Киеве площадью 208,7 квадратного метра, земельный участок площадью 1412 квадратных метров в селе Романков (Киевская область) и дом площадью 321,5 квадратного метра.

Светлана Чернышова является владелицей квартиры 45,9 квадратного метра в Никополе (Днепропетровская область) и трех квартир в Киеве общей площадью 131 квадратный метр.

В собственности пары – четыре автомобиля: Land Rover Autobiography 2018 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 года выпуска, Skoda Octavia А5 2010 года выпуска и Land Rover 2010 года выпуска.

Алексей Чернышов с женой владеют коллекцией часов, в частности Rolex, драгоценностями от Tiffany и Cartier, коллекцией книг и картин. Кстати, сейчас ему инкриминируют получение взятки в виде книги Григория Сковороды.