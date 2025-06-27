НАБУ и САП также просят ВАКС отстранить Чернышова от должности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на САП и НАБУ.

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НАБУ и САП просят отстранить Чернышова от должности

НАБУ и САП обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьер-министра Украины от должности.

Кроме этого, САП также требует возложения на Чернышова ряда обязанностей, в частности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

"Заметим, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если же он не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, то прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.