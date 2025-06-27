НАБУ та САП також просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади. Про це пише 24 Канал з посиланням на САП та НАБУ.

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НАБУ та САП просять відсторонити Чернишова від посади

НАБУ і САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем'єр-міністра України від посади.

Окрім цього, САП також вимагає покладення на Чернишова низки обов'язків, зокрема:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

носити електронний засіб контролю.

"Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом", – ідеться в повідомленні.

Там додали, що у випадку визначення судом вказаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж 5 днів. Якщо ж він не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, то прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.