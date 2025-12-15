Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.

Что известно о встрече Зеленского и делегации США?

В понедельник, 15 декабря, президент Зеленский продолжил переговоры со спецпредставителями США по мирному урегулированию войны в Украине. Однако сегодня к диалогу присоединился канцлер Германии Фридрих Мерц.

Известно, что после этого у Зеленского в 14:00 запланирована встреча с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, а затем – с президентом Бундестага Юлией Клёкнер.

Вечером Зеленский встретится с лидерами стран ЕС, Великобритании, Еврокомиссии, Евросовета, НАТО.