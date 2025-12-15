Про це інформує 24 Канал із посиланням на Obozrevatel.

Що відомо про зустріч Зеленського та делегації США?

У понеділок, 15 грудня, близько 13:00 президент Зеленський продовжив переговори зі спецпредставниками США щодо мирного врегулювання війни в Україні. Однак сьогодні до діалогу приєднався канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Відомо, що після цього о 14:00 у Зеленського запланована зустріч із президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром, а потім – з президентом Бундестагу Юлією Кльокнер.

Ввечері Зеленський зустрінеться з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.