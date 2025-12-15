Про це президент України повідомив у неділю, 14 грудня, під час зустрічі із представниками США у Німеччині, пише 24 Канал із посиланнями на The New York Times.

Дивіться також Стимул для Путіна, – полковник США пояснив ризиковану стратегію Трампа у переговорах

На які компроміси готова піти Україна?

За інформацією видання, у Німеччині, 14 грудня, відбувся нібито вирішальний раунд переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні між Володимиром Зеленським та спецпредставниками президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. У Офісі президента стверджують, що зустріч тривала понад п'ять годин та матиме продовження наступного дня.

Водночас Стів Віткофф наголосив, що на цьому етапі перемовин "було досягнуто значного прогресу" між сторонами.

Представники провели поглиблені обговорення щодо 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони знову зустрінуться завтра вранці,

– сказав Віткофф.

Під час спілкування із журналістами Зеленський наголосив, що Україна відкрита до компромісів, однак не готова поступатись територіями, які нині перебувають під її контролем. Водночас він підтвердив, що Київ розглядає можливість відмови від вступу до НАТО на цьому етапі, але лише за умови отримання від США чітких та надійних гарантій безпеки, які забезпечать для України мир.

Зеленський підкреслив, що мирна угода має бути справедливою перш за все для України, адже саме Росія здійснила збройний напад, тож план має бути "вагомим кроком до припинення війни".

Президент також допустив, що Україна може погодитись на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, однак точно відхиляє пропозицію США щодо створення "вільної економічної зони на сході країни". За його словами такий формат передбачає виведення українських військ із Краматорська і Слов'янська, водночас не даючи відповіді, чи залишать ці території російські війська.

Зеленський підтвердив, що українська сторона передала США власний варіант мирної угоди, яка не передбачає передачу контрольованих територій та не забороняє Україні у майбутньому вступ до НАТО. Також в документі зазначено, що будь-яке питання щодо можливих територіальних поступок має вирішуватись виключно шляхом загальнонаціонального голосування.

Перш за все, з самого початку умовою України – або, можливо, точніше, нашими амбіціями було членство в НАТО. І це забезпечило б реальні гарантії безпеки,

– сказав Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що Штати можуть вплинути на Росію та змусити її піти на реальні компроміси. Водночас він зауважив, що наразі немає ознак готовності Путіна погодитись на припинення війни, оскільки Росія продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру та наступальні дії на сході країни.

Що кажуть про мирні перемовини в Німеччині західні союзники?

На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, безпосереднє залучення до мирних перемовин спецпредставників Трампа Віткоффа та Кушнера є "позитивним сигналом". Однак він додав, що такий формат переговорів щодо врегулювання війни далекий від ідеального.

Коментуючи можливу відмову України від НАТО в обмін на гарантії безпеки, міністр нагадав негативний досвід Києва у цьому питанні. Він згадав Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки США, Росії та Великої Британії, які згодом були порушені.

За словами Пісторіуса, поки що залишається відкритим питання, наскільки заява Зеленського може бути реалізована на практиці та за яких саме умов. "Це стосується територіальних питань, зобов’язань Росії та інших", – сказав він, додавши, що прості гарантії безпеки, без суттєвої участі США матимуть обмежену цінність.

Водночас Британія, Франція та Німеччина продовжуватимуть працювати над доопрацюванням американських пропозицій. Європейські чиновники назвали нинішній етап переговорів критичним для майбутнього України та заявили про намір посилити фінансову підтримку Києва. Зокрема через заморожені російські активи у Європі.

Відомо, що у понеділок, 15 грудня, президент України має зустрітись із високопоставленими європейськими лідерами та приєднається до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на Німецько-українському бізнес-форумі. Згодом відбудеться голосування членів Європейського Союзу щодо використання російських заморожених активів у розмірі 210 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, як кредит Україні у 2026 та 2027 роках.

Що сказав Зеленський про НАТО та гарантії безпеки?