Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.
Що сказав Зеленський про НАТО і гарантії безпеки?
Володимир Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.
Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 (стаття 5 НАТО – 24 Канал) від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо. Ці гарантії безпеки для нас – це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку,
– наголосив він.
Довідково! У Статті 5 Північноатлантичного договору йдеться, що збройний напад на одного з членів Альянсу вважатиметься нападом на них усіх і тягне за собою ініціювання обов’язку усіх членів приходити на захист один одного.
Що ще відомо про майбутнє України в НАТО?
Володимир Зеленський зазначив, що Сполучені Штати відкрито не підтримують вступ України до НАТО. За словами президента, Україні не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше, і ця позиція не змінилася.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс залишається відкритим для вступу України, але це потребує одностайності серед членів, якої наразі немає. Також Рютте сказав, що Росія не має права голосу щодо членства України в НАТО.
Варто зазначити, що в Конституції України закріплений курс Україна на ЄС та НАТО, що дратує Росію, яка намагалася це змінити у своєму варіанті мирного плану, який розробила із США. Водночас, за даними NYT, український план не містить вимоги відмови від права на вступ до НАТО.