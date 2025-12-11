Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції у Берліні 11 грудня, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що кажуть у НАТО про загрозу війни?
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають бути готовими до можливої агресії Росії.
Він зазначив, що здебільшого суспільство у Європі "самовдоволене та не відчуває терміновості". Також, мовляв, багато хто вірить, що час на їхньому боці, проте Рютте переконує у зворотному.
На думку генсека НАТО, Росія становить загрозу для країн Альянсу, які є її наступною ціллю.
Ми повинні бути готові до масштабної війни, яку пережили наші діди й прадіди,
– додав Рютте.
Чи готується НАТО до війни?
Росія здатна швидше відновити свій військовий потенціал, ніж прогнозували раніше, вважає Міністр оборони Німеччини Пісторіус. Він підкреслив, що Німеччина та союзники мають посилювати оборонні спроможності.
За даними ISW, росіяни також активізують диверсійні та розвідувальні операції в Європі. Це, на думку аналітиків, може створити ризики для НАТО швидше, ніж це здається.
Раніше повідомлялось, що Швеція назвала Росію "реальною загрозою" і готується збільшити інвестиції до оборонного сектору.