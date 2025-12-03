Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте.
Яка реагують у Європі на нові погрози Путіна?
Рютте заявив, що не реагуватиме на все, що каже Путін.
Окрім того, він покепкував із диктатора, що той одягає військовий одяг.
Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми бачили його у військовій формі, одягненого як солдат на фронті. Хоча він не був на фронті. Позавчора (1 грудня – 24 Канал) це було досить далеко від фронту. Ні, я не буду реагувати на це все,
– сказав генсек.
Реакція Рютте на погрози Путіна: дивіться відео
А от у Швеції заявили, що усвідомлюють, що Росія становить реальну загрозу, яку потрібно стримувати. Особливо небезпечною вона є для країн, які межують із нею.
"Ми знаємо, – а особливо ті з нас, хто живе поблизу Росії, – що вони становлять реальну загрозу. Саме тому нам необхідно стримувати їх усіма можливими способами", – зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард на полях засідання в штаб-квартирі НАТО, передає "Європейська правда".
На тлі нових погроз Путіна вона зауважила, що Швеції треба збільшувати інвестиції у військову сферу.
Останні заяви Путіна
2 листопада Путін заявив, що якщо Європа почне війну з Росією, то незабаром Москві "не буде з ким домовлятися", і якщо європейці почнуть війну, то росіяни готові "просто зараз" діяти.
Окрім того, російський президент звинуватив європейські країни у перешкоджанні досягнення миру.
А 1 листопада Путін оголосив про плани створити зону безпеки вздовж кордону з Україною в Харківській, Сумській та Чернігівській областях.