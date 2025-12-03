Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте.

Яка реагують у Європі на нові погрози Путіна?

Рютте заявив, що не реагуватиме на все, що каже Путін.

Окрім того, він покепкував із диктатора, що той одягає військовий одяг.

Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми бачили його у військовій формі, одягненого як солдат на фронті. Хоча він не був на фронті. Позавчора (1 грудня – 24 Канал) це було досить далеко від фронту. Ні, я не буду реагувати на це все,

– сказав генсек.

Реакція Рютте на погрози Путіна: дивіться відео

А от у Швеції заявили, що усвідомлюють, що Росія становить реальну загрозу, яку потрібно стримувати. Особливо небезпечною вона є для країн, які межують із нею.

"Ми знаємо, – а особливо ті з нас, хто живе поблизу Росії, – що вони становлять реальну загрозу. Саме тому нам необхідно стримувати їх усіма можливими способами", – зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард на полях засідання в штаб-квартирі НАТО, передає "Європейська правда".

На тлі нових погроз Путіна вона зауважила, що Швеції треба збільшувати інвестиції у військову сферу.

Останні заяви Путіна