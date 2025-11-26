Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте для видання El Pais.
До теми "Не дозволить Росії досягти успіху": Україна отримає зброї на 5 мільярдів доларів
Що Рютте вивчив після зустрічей із Путіним?
Марк Рютте зазначив, що після зустрічей із російським президентом він дізнався декілька дуже важливих речей про Росію загалом і про Путіна зокрема. Ці знання він використовує у політичній діяльності й досі.
Коли укладаєш угоду, ти повинен переконатися, що вона відповідає його інтересам (Володимира Путіна – 24 Канал), щоб він її дотримався. Це не тільки питання довіри; довіра — це додатковий бонус. На практиці це означає підтримувати низький рівень довіри та переконатися, що стимули є чіткими,
– пояснив генсек НАТО.
Він також зазначив, що, коли йдеться про довгострокове перемир'я або, краще, про повний мирний договір в Україні, Захід повинен переконатися, що російський диктатор ніколи не спробує знову напасти на Україну, бо знає, що наслідки для нього будуть руйнівними.
"Це найважливіший урок, який я виніс", – резюмував Рютте.
Коли, на думку Рютте, закінчиться війна Росії в Україні?
Марк Рютте вважає, що війна в Україні може закінчитись до кінця 2025 року. На думку генсека НАТО, це станеться, якщо реалізувати американську ініціативу.
Рютте також наголосив, що навіть після підписання угоди про припинення війни в Україні, яку розпочав Путін майже чотири роки тому, Росія все одно залишатиметься довгостроковою загрозою. Тому генсек закликав країни НАТО зберігати пильність та готовність, адже безпека Європи залежить від її обороноздатності.
Також нідерландський політик зазначив, що НАТО залишається відкритим для вступу України. Але це потребує одностайності серед членів, якої наразі немає.