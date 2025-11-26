Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерального секретаря НАТО Марка Рютте для издания El Pais.
Что Рютте узнал после встреч с Путиным?
Марк Рютте отметил, что после встреч с российским президентом он узнал несколько очень важных вещей о России в целом и о Путине в частности. Эти знания он использует в политической деятельности до сих пор.
Когда заключаешь соглашение, ты должен убедиться, что оно соответствует его интересам (Владимира Путина – 24 Канал), чтобы он его придерживался. Это не только вопрос доверия; доверие – это дополнительный бонус. На практике это означает поддерживать низкий уровень доверия и убедиться, что стимулы являются четкими,
– объяснил генсек НАТО.
Он также отметил, что, когда речь идет о долгосрочном перемирии или, лучше, о полном мирном договоре в Украине, Запад должен убедиться, что российский диктатор никогда не попытается снова напасть на Украину, потому что знает, что последствия для него будут разрушительными.
"Это самый важный урок, который я вынес", – резюмировал Рютте.
Когда, по мнению Рютте, закончится война России в Украине?
Марк Рютте считает, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года. По мнению генсека НАТО, это произойдет, если реализовать американскую инициативу.
Рютте также отметил, что даже после подписания соглашения о прекращении войны в Украине, которую начал Путин почти четыре года назад, Россия все равно будет оставаться долгосрочной угрозой. Поэтому генсек призвал страны НАТО сохранять бдительность и готовность, ведь безопасность Европы зависит от ее обороноспособности.
Также нидерландский политик отметил, что НАТО остается открытым для вступления Украины. Но это требует единодушия среди членов, которого пока нет.