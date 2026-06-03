Политтехнолог Юрий Подорожний озвучил 24 Каналу мнение, что визит генсека НАТО имеет две причины. В частности, это желание согласовать позиции с Киевом, а также продемонстрировать это другим странам Альянса.

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"Рютте нужно согласовать часы с украинским руководством. В то же время продемонстрировать тем, кто съедется на саммит, что Альянс не только прислушивается, но и согласовывает с Киевом позиции сотрудничества. Это знаковый визит, дипломатически важный именно накануне проведения саммита", – предположил он.

Обратите внимание! Саммит НАТО в Анкаре (Турция) состоится 7 – 8 июля. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина примет участие в нем.

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Подорожний о приезде Рютте в Киев: смотрите видео

Что известно о визите Рютте в Киев?

3 июня в Киев приехал генсек НАТО Марк Рютте. Утром его встретили на железнодорожном вокзале столицы. Организаторы перевозки отметили, что иностранная делегация прибыла в столицу без задержек.

В Укрзализныце также отметили, что этот визит, как и предыдущие поездки международных партнеров, имеет важное значение для Украины. Другие детали относительно приезда Рютте в Киев по состоянию на сейчас неизвестны.