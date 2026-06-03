Об этом сообщила Укрзализныця в своем телеграмм-канале.

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Марк Рютте прибыл в Киев

В среду, 3 июня, с официальным визитом в Киев приехал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Политика утром встретили на железнодорожном вокзале столицы. Организаторы перевозки отметили, что иностранная делегация прибыла в столицу без задержек. В Укрзализныце также отметили, что этот визит, как и предыдущие поездки международных партнеров, имеет важное значение для Украины.

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Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны. Железная дипломатия – традиционно по расписанию,

– говорится в сообщении УЗ.

Других деталей приезда Рютте в Киев пока не разглашают.

Напомним, 15 апреля в начале заседания "Рамштайна" Марк Рютте пообещал военную поддержку Украине в размере 60 миллиардов долларов. Эти средства, которые являются частью европейского кредитного механизма, будут рассматриваться как дополнительные к двусторонней помощи, которую отдельно будут предоставлять страны-члены НАТО.

Рютте отметил, что такое финансирование следует направить прежде всего на ключевые потребности – системы противовоздушной обороны, беспилотники и боеприпасы увеличенной дальности.

Несколько ранее, в конце марта, генсек заявил, что Штаты продолжают оказывать поддержку Украине. По его словам, Трамп вынужден балансировать между различными интересами, в частности относительно санкций против российской нефти. Впрочем, он вместе с тем работает с Украиной для усиления давления на Россию.