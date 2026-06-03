Про це повідомила Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі.

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Марк Рютте прибув до Києва

У середу, 3 червня, із офіційним візитом до Києва приїхав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Політика вранці зустріли на залізничному вокзалі столиці. Організатори перевезення зауважили, що іноземна делегація прибула до столиці без затримок. В Укрзалізниці також наголосили, що цей візит, як і попередні поїздки міжнародних партнерів, має важливе значення для України.

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Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни. Залізна дипломатія – традиційно за розкладом,

– йдеться у повідомленні УЗ.

Інших деталей приїзду Рютте до Києва наразі не розголошують.

Нагадаємо, 15 квітня на початку засідання "Рамштайну" Марк Рютте пообіцяв військову підтримку Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. Ці кошти, які є частиною європейського кредитного механізму, розглядатимуться як додаткові до двосторонньої допомоги, яку окремо надаватимуть країни-члени НАТО.

Рютте наголосив, що таке фінансування варто спрямувати насамперед на ключові потреби – системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси збільшеної дальності.

Дещо раніше, наприкінці березня, генсек заявив, що Штати продовжують надавати підтримку Україні. За його словами, Трамп змушений балансувати між різними інтересами, зокрема щодо санкцій проти російської нафти. Втім, він разом із тим працює з Україною для посилення тиску на Росію.