Об этом пишет издание Fox News.

Смотрите также Британия снова разочаровала: в НАТО провалили план ежегодной военной помощи Украине

Украина меняет методы ведения будущих войн и стратегию НАТО

Представители стран Восточной Европы отмечают, что Украина стала одной из самых опытных в боевых условиях армий в мире. Именно методы Украины заставляют НАТО пересматривать свои подходы к ведению будущих войн и современной обороны.

Заметим, что Генсек Альянса Марк Рютте недавно подтвердил, что президент Владимир Зеленский получил приглашение на ежегодный саммит Альянса, который состоится в июле в Анкаре. Такие решения свидетельствуют о ключевой роли Украины в повестке дня НАТО, даже несмотря на то, что Киев пока не является членом Альянса.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Интересно, что накануне июльского саммита НАТО в Швеции состоялась встреча министров иностранных дел, где активизировались обсуждения будущего Альянса. Госсекретарь США Марко Рубио назвал предстоящий саммит одним из важнейших в истории НАТО.

Также американский чиновник отметил, что страны НАТО не имеют достаточных производственных возможностей для оперативного обеспечения боеприпасами в случае новых конфликтов. Это беспокойство поддержал и генерал-лейтенант в отставке Ричард Ньютон. Он отметил, что Пентагон уже изучает быструю адаптацию украинской военной промышленности.

Ньютон отметил, что ряд стран ориентируется на опыт Украины в трансформации оборонно-промышленного комплекса – как в плане качества производства, так и по значительному наращиванию объемов поставок вооружения на фронт. Он добавил, что Пентагон учитывает этот опыт и работает над тем, чтобы ускорить и стимулировать модернизацию американской оборонной промышленности.

Чтобы мы могли радикально улучшить и быстрее обеспечить возможностями наши силы на местах – не за годы, а за месяцы и, возможно, даже за недели,

– подчеркнул Ньютон.

Украинская армия является одной из самых боеспособных

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал в отставке Филип Бридлав заявил, что война в Украине существенно изменила представление военных во всем мире о современных боевых действиях. По его словам, Киев повлиял не только на подходы НАТО, но и в целом на глобальное понимание войны.

Война в Украине изменила гораздо больше, чем просто понимание современной войны со стороны НАТО – она изменила понимание всего мира,

– пояснил Бридлав.

Кроме того, он отметил, что украинские вооруженные силы превратились в "одну из самых боеспособных и грозных" структур в Европе после многих лет борьбы с Россией. Генерал подчеркнул, что это произошло несмотря на отказ Украины от своего ядерного арсенала советских времен в рамках Будапештского меморандума 1994 года.

Сегодня большинство сходится во мнении, что Украина не просто борется, но и отвоевывает земли у одной из самых грозных сил в мире,

– подчеркнул Бридлав.

Также он добавил, что эта трансформация заметна по всей Украине. До вторжения России в Украине был один из крупнейших IT-секторов в Восточной Европе. Тогда как сейчас Украина развивает быстрорастущую экосистему военных инноваций, которые охватывает беспилотные технологии, систему противодействия дронам, полевую связь и децентрализованное производство вооружения.

Представители НАТО и европейских армий все активнее анализируют и перенимают этот опыт. Бридлав говорит, что конфликт обнажил границы традиционной воздушной мощи и ускорил рост беспилотной войны.

"Крайне важно помнить, что война в Украине в основном ведется без поддержки современной боевой авиации из-за провалов российских ВВС. Вот почему война дронов выросла в такой геометрической прогрессии, ведь ни одна из сторон не смогла задействовать настоящие современные воздушные возможности, – добавил генерал.

Эти изменения также меняют стратегию НАТО.

Сейчас Украина не является членом Альянса, и последний воздерживается от определения конкретных сроков ее вступления во время войны – страны НАТО опасаются возможного обострения и прямого противостояния с Россией.

Впрочем, в странах Восточной Европы все чаще звучат мысли, что будущая роль НАТО в значительной степени может определяться опытом Украины, даже без формального членства.

Последние новости о НАТО

Марк Рютте предложил план военной поддержки Украины, который предусматривал тратить на помощь Киеву 0,25% ВВП Альянса. Однако такое предложение отклонило пять стран, в частности Франция, Испания, Италия, Канада и Великобритания.

На встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсингборге Марк Рютте сообщил о значительных успехах украинских сил на поле боя. Он добавил, что это не масштабные изменения на фронте, но тенденция выглядит более позитивной чем раньше.

НАТО активно изучает опыт ВСУ в ведении современной войны, особенно в сфере использования БПЛА. Рютте добавил, что высокий уровень инновационности фронте, который демонстрирует Украина, уже влияет на подходы Альянса к ведению войны.