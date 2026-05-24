Больше всего удивила позиция Британии – одной из 5 стран, которая отклонила этот план. Об этом пишет The Telegraph.

Почему план ежегодной помощи Украине от НАТО провалился?

Кроме Британии, против предложения Рютте выступили Франция, Испания, Италия и Канада.

Источник издания в Альянсе отметил, что по меньшей мере 7 стран-членов, которые уже тратят более 0,25% ВВП на военную помощь Украине, выразили поддержку инициативе. Впрочем, все решения НАТО должны приниматься единогласно всеми странами-членами.

"Они не слишком в восторге от этой идеи", – сказал собеседник, имея в виду Лондон, Париж, Мадрид, Рим и Оттаву.

Эта новость может стать еще одним ударом по репутации Британии как одного из самых мощных союзников Украины. На этой неделе британское правительство также подверглось критике после смягчения санкций в отношении российского экспорта нефти и газа.

К удивлению Киева и союзников, министры согласовали временные исключения для закупки авиационного топлива и дизеля, произведенных из российской нефти в третьих странах, из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В отличие от других союзников, объем военной помощи Британии – третий по величине после США и Германии – не стал предметом споров, несмотря на то, что он ниже уровня 0,25% ВВП.

Большинство критики направлено на Францию, Испанию, Италию и Канаду. Эти страны, три из которых являются третьей, четвертой и пятой крупнейшими экономиками Европы, отстают от многих меньших союзников по уровню помощи.

По данным Института Киля, Нидерланды, Польша и страны Северной и Балтии оказывают поддержку на уровне или выше 0,25% ВВП.

Генсек НАТО Рютте неоднократно подчеркивал, что помощь Украине в НАТО распределена неравномерно, и многие страны тратят недостаточно.

Напомним, что США при администрации Трампа остановили прямые поставки Украине вооружения. Вместо этого они продают американское оружие Киеву за средства европейских союзников.

В Конгрессе США заявляют, что новый большой пакет помощи Украине представляется маловероятным. Республиканцы считают, что основную финансовую и военную поддержку должна брать на себя Европа, поскольку война происходит на ее территории.

В то же время полностью отказываться от помощи Вашингтон не планирует – речь идет о продолжении поставок оружия, обмен разведданными и санкционное давление на Россию. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст.