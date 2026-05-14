Что предлагает Рютте членам НАТО?

Свою инициативу генсек озвучил в конце прошлого месяца во время закрытой встречи послов НАТО. Обсуждение происходило в рамках подготовки к саммиту Альянса, который должен пройти в июле в Турции, пишет Politico.

Рютте и многие из нас хотят обеспечить, чтобы поддержка Украины была стабильной и предсказуемой,

– отметил один из дипломатов НАТО.

Сам Рютте подтвердил, что одним из ключевых вопросов саммита в Анкаре будет именно поддержка Украины.

К слову, в прошлом году президент Владимир Зеленский тоже предложил аналогичную идею.

Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП каждой партнерской страны направлялись на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство,

– сказал тогда украинский лидер.

Если страны НАТО поддержат эту идею, то объемы помощи Украине фактически могут вырасти втрое. По оценкам совокупного ВВП Альянса, сумма финансирования может составить до 143 миллиардов долларов в год.

Для сравнения: в прошлом году Киев получил в целом 45 миллиардов долларов военной помощи от союзников. Это были взносы на приобретение американского оружия для ВСУ, инвестиции в оборонные компании Украины и отдельные пакеты закупки вооружения.

Заметьте! На заседании "Рамштайн" 15 апреля генсек НАТО пообещал, что Украина получит поддержку в размере до 60 миллиардов долларов в 2026 году, пишет ЕП. Эти средства Рютте предложил направить прежде всего на ПВО, дроны и боеприпасы увеличенной дальности.

Почему Рютте предлагает выделять часть ВВП?

Идея выделения 0,25% ВВП стран на помощь Украине возникла в ответ на напряжение внутри Альянса из-за споров относительно объемов финансовой поддержки Киева.

По словам дипломатов, отдельные государства проявляют все большее недовольство, поскольку считают, что значительно больше помогают украинцам, чем другие союзники.

Это подтвердила и главный дипломат ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Те государства, которые реально вкладывают больше, поднимают этот вопрос каждый раз. Если посмотреть на цифры, очевидно, что бремя распределено неравномерно,

– отметила Каллас.

По данным мониторинга поддержки Украины от Кильского института мировой экономики, несколько государств тратят большую долю своего ВВП на военную помощь Украине, чем многие другие члены НАТО, в частности:

страны Северной Европы;

страны Балтии;

Нидерланды;

и Польша.

Поэтому сейчас Рютте стремится гарантировать дальнейшую помощь Украине, но и предотвратить раскол внутри НАТО из-за этого вопроса. Тем более, что он стал особенно чувствительным после того, как президент США Дональд Трамп фактически переложил основное бремя финансирования на европейские страны и других союзников.

Кто против инициативы Рютте?

Впрочем дипломаты говорят, что инициатива Рютте по направлению 0,25% ВВП на помощь Украине уже вызвала сопротивление некоторых союзников. В частности, неожиданно против выступили Франция и Великобритания, которые активно поддерживают украинцев.

Поэтому ее принятие считают маловероятным. Ведь такое решение требует единодушной поддержки всех членов НАТО.

Однако чиновники отмечают, что установление конкретного процента ВВП – лишь один из нескольких вариантов, которые сейчас рассматривают для помощи Киеву.

В Анкаре союзники должны показать Украине, что НАТО поддерживает ее в долгосрочной перспективе. Это означает деньги, оружие и политические обязательства,

– подчеркнул представитель Альянса.

При этом дипломаты признают, что достичь общего решения будет непросто. Поскольку некоторые союзники по НАТО из Евросоюза хотят также, чтобы их взносы в одобренный кредит для Украины на 90 миллиардов евро учитывали при рассмотрении новых выплат Киеву.

Важно! Политолог Николай Давидюк в комментарии 24 Канала отметил, что Украина имеет основания рассчитывать на дополнительную поддержку союзников, в частности на оружие. Ведь она обеспечивает безопасность Европы, сдерживая российскую агрессию, и партнеры должны это понимать.

Что известно о поддержке НАТО?

Напомним, США и НАТО запустили механизм военной поддержки Украины механизм военной поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Этот формат позволяет Силам обороны Украины получать американское вооружение за счет финансовых взносов стран-партнеров.

Как сообщил Марк Рютте, с лета 2025 года именно через эту инициативу союзники обеспечили Украину 75% всех ракет, необходимых для фронта, а также 90% средств для усиления защиты воздушного пространства.

Недавно генсек НАТО также отметил, что в 2026 году США продолжают оказывать поддержку Украине. По его словам, Вашингтон предоставляет критически важные разведывательные данные и поставляет вооружение, координируя эти усилия с европейскими партнерами, чтобы Украина имела все необходимое для противостояния России.