Об особенностях нового механизма сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.

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Что известно о новом механизме поддержки Украины?

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о запуске новой системы передачи военной помощи Украине, который разработали США и НАТО. Финансирование американского вооружения и технологий теперь будет реализовываться через добровольные взносы партнеров.

Новый формат действует в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая должна обеспечить быструю поставку оружия, доступного в США в большом количестве.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR),

– добавил Шмыгаль.

По словам главы Минобороны, помощь будет предоставляться регулярно в виде новых пакетов. Координацию поставок будет осуществлять Альянс, в частности через специальный Центр помощи Украине в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Первым партнером, который профинансировал помощь, стали Нидерланды. Они профинансируют пакет на сумму 500 миллионов евро. Шмыгаль также анонсировал и новые объявления о поддержке.

Напомним, Украина подала заявку на кредит в размере 120 миллионов евро в Польшу для приобретения вооружения. Также ведутся переговоры о совместном производстве оружия на территории обеих стран.