Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги в интервью Укринформу.
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Что планирует приобрести Украина у Польши за кредитные средства?
Андрей Сибига подтвердил, что Украина действительно ведет активные переговоры с Польшей относительно новых пакетов военной помощи. На совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским стороны говорили сразу о нескольких новых траншей поддержки.
Украинский министр отметил, что уже поблагодарил Варшаву за 46-й оборонный пакет, а сейчас продолжаются обсуждения следующих поставок. Украина особенно заинтересована в закупке польских переносных зенитно-ракетных комплексов "Перун", которые хорошо зарекомендовали себя на поле боя.
Польские "Перуны" очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести у Польши продукцию их оборонной отрасли,
– пояснил Сибига.
По словам главы МИД Украины, речь идет об оборонном кредите на сумму в 120 миллионов евро. Также за эти средства Киев хочет приобрести польские САУ "Краб".
Отдельной темой переговоров стало возможное сопроизводство вооружения на территории Украины и Польши. Андрей Сибига подчеркнул, что это является общим интересом обеих стран и соответствует долгосрочным целям безопасности.
"Оружия никогда не бывает много в стране, что воюет. Мы будем говорить и о сопроизводстве. Это вклад в наше общее будущее", – подытожил украинский министр.