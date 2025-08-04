А также добавил, что она открыта к обсуждению содержательных дел повестки дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что сказал Сибига о визите Навроцкого в Украину?

По словам Сибиги, польская сторона абсолютно разделяет подход, что украинская безопасность – это польская безопасность, и вообще, что безопасность Украины, безопасность Европы и трансатлантическая безопасность – это неделимые вещи. Поэтому рост вызовов и рисков заставляет страны теснее взаимодействовать, чтобы совместно им противостоять.

Глава МИД поблагодарил польскую сторону и отметил, что сейчас Украина и Польша вышли на достаточно высокую интенсивность двусторонних контактов. Он добавил, что ранее состоялся разговор украинского лидера Владимира Зеленского с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким.

Это был предметный и очень хороший разговор. Мы ожидаем также на осуществление визита господина Навроцкого в Украину после инаугурации,

– сказал Сибига.

Он не уточнил сроки визита, но сказал, что приглашение Украины открыто.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким, поздравив его с победой на выборах и обсудив дальнейшее сотрудничество между странами.

Зато Навроцкий выразил поддержку украинцам и заверил, что Польша продолжит оказывать помощь Украине.