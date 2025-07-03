В Польше на бытовом уровне выросло количество людей, которые считают, что украинцы являются препятствием для развития польского общества. Это 24 Каналу отметил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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"Есть разные бытовые вещи. Начиная от того, что, мол, украинки, которые приехали в Польшу, забирают польских мужчин. Заканчивая тем, что украинцы забирают лучшие рабочие места в Польше. Хотя там нет дефицита рабочих мест. Поэтому даже эти бытовые вещи составляют очень непростую картину наших потенциальных отношений с Польшей", – сказал он.

Кроме того, польские фермеры воспринимают украинских как конкурентов на потенциальном рынке ЕС. Это создает проблемы, с которыми надо работать. Хотя Польша очень много помогала Украине с начала полномасштабного вторжения, однако сейчас есть много нерешенных проблем, которые накапливались десятилетиями.

Напомним, Кароль Навроцкий заявил, что "обязательно" встретится с Владимиром Зеленским. Новоизбранный лидер Польши уточнил, что ему "придется разговаривать" с президентом Украины. По его словам, у Украины и Польши есть много общих целей и интересов. Польский политик добавил, что между странами есть и те вещи, "которые до сих пор не были прояснены". Речь идет о ситуации с польскими фермерами и эксгумации жертв Волынской трагедии.