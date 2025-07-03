У Польщі на побутовому рівні зросла кількість людей, які вважають, що українці є перешкодою для розвитку польського суспільства. Це 24 Каналу зауважив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

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"Є різні побутові речі. Починаючи від того, що, мовляв, українки, які приїхали до Польщі, забирають польських чоловіків. Закінчуючи тим, що українці забирають найкращі робочі місця у Польщі. Хоча там немає дефіциту робочих місць. Тому навіть ці побутові речі складають дуже непросту картину наших потенційних відносин із Польщею", – сказав він.

Крім того, польські фермери сприймають українських як конкурентів на потенційному ринку ЄС. Це створює проблеми, з якими треба працювати. Хоча Польща дуже багато допомагала Україні з початку повномасштабного вторгнення, однак зараз є багато нерозв'язаних проблем, які накопичувалися десятиліттями.

Нагадаємо, Кароль Навроцький заявив, що "обов'язково" зустрінеться із Володимиром Зеленським. Новообраний лідер Польщі уточнив, що йому "доведеться розмовляти" із президентом України. За його словами, в України та Польщі є багато спільних цілей та інтересів. Польський політик додав, що між країнами є й ті речі, "які досі не були прояснені". Мовиться про ситуацію з польськими фермерами та ексгумацію жертв Волинської трагедії.