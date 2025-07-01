Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Кароля Навроцького, якого цитує PAP.

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Навроцький не підтримує шлях України до ЄС і НАТО

На думку новообраного президента Польщі, доки Україна перебуває в стані війни, прийняти її до об'єднань неможливо. Адже якщо держава ввійде до НАТО, то всі члени Альянсу фактично братимуть участь у війні. Навроцький каже, що зараз немає сенсу переглядати питання щодо підтримки курсу України на вступ.

Так само Кароль Навроцький не підтримує рух України до Європейського Союзу, адже Київ, на його думку, повинен "виправдати певні очікування". Які саме – майбутній президент не уточнив.

Я проти безумовного вступу України до Європейського Союзу. Багато країн, зокрема Польща, роками чекали, щоб виправдати певні очікування Європейського Союзу, стати його частиною,

– сказав посадовець.

Однак Навроцький вважає, що Україна має стати частиною Заходу. Цей крок є в інтересах Польщі та Європи в цілому. Та вступ до України до ЄС він все одно вважає "віддаленою перспективою".

Нагадаємо, Кароль Навроцький вже давно висловлюється проти членства України в об'єднаннях. Спочатку – через конфлікт щодо Волинської трагедії, потім – через затяжну війну. У травні він погодився з вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена щодо блокування вступу України до НАТО. В обмін на це Менцен обіцяв Навроцькому підтримку своїх виборців у другому турі.

Попри це Кароль Навроцький планує продовжувати партнерство Польщі з Україною, й зокрема очікує хороший діалог і розв'язання історичних питань. Раніше чинний президент Польщі Анджей Дуда обговорив з Навроцьким курс України до НАТО та наголосив, що Варшава має підтримувати Київ.