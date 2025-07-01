Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Кароля Навроцкого, которого цитирует PAP.

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Навроцкий не поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО

По мнению новоизбранного президента Польши, пока Украина находится в состоянии войны, принять ее к объединениям невозможно. Ведь если государство войдет в НАТО, то все члены Альянса фактически будут участвовать в войне. Навроцкий говорит, что сейчас нет смысла пересматривать вопрос о поддержке курса Украины на вступление.

Так же Кароль Навроцкий не поддерживает движение Украины в Европейский Союз, ведь Киев, по его мнению, должен "оправдать определенные ожидания". Какие именно – будущий президент не уточнил.

Я против безусловного вступления Украины в Европейский Союз. Многие страны, в частности Польша, годами ждали, чтобы оправдать определенные ожидания Европейского Союза, стать его частью,

– сказал чиновник.

Однако Навроцкий считает, что Украина должна стать частью Запада. Этот шаг в интересах Польши и Европы в целом. И вступление Украины в ЕС он все равно считает "отдаленной перспективой".

Напомним, Кароль Навроцкий уже давно высказывается против членства Украины в объединениях. Сначала – из-за конфликта по Волынской трагедии, потом – из-за затяжной войны. В мае он согласился с требованиями лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена по блокированию вступления Украины в НАТО. В обмен на это Менцен обещал Навроцкому поддержку своих избирателей во втором туре.

Несмотря на это Кароль Навроцкий планирует продолжать партнерство Польши с Украиной, и в частности ожидает хороший диалог и решение исторических вопросов. Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда обсудил с Навроцким курс Украины в НАТО и отметил, что Варшава должна поддерживать Киев.