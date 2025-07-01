Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Навроцького для Polsat News.

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Навроцький може зустрітися з Зеленським

Кароль Навроцький заявив, що зустріч між ним та українським лідером Зеленським відбудеться "у відповідній серії зустрічей".

Безумовно, я зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей. Я відвідаю всіх наших сусідів як президент,

– зазначив Навроцький.

Польський політик уточнив, що йому "доведеться розмовляти" із Зеленським. За його словами, в України та Польщі є багато спільних цілей та інтересів.

Навроцький додав, що між країнами є й ті речі, "які досі не були прояснені". Йдеться про ситуацію з польськими фермерами та ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Зазначимо, що також новообраний польський лідер знову заговорив про те, що Україна зараз не може вступити до складу Євросоюзу і НАТО.