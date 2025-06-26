Таке припущення зробив його попередник Анджей Дуда під час пресконференції після саміту НАТО в Гаазі, відповідаючи на запитання кореспондента BBC Україна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Що сказав Дуда про Навроцького

Анджей Дуда сказав, що будучи президентом Польщі він весь час робив те, що в такій ситуації повинен був робити відповідальний лідер, який став свідком агресії Росії проти сусідньої держави, і того, що вона чинить в Україні.

"Водночас якщо йдеться про Кароля Навроцького, сьогодні обраного президента, невдовзі президента, то з кабінету президента все має інакший вигляд", – припустив ще поки чинний польський лідер.

На його думку, коли Кароль Навроцький опиниться на робочому місці президента Польщі і подивиться на світ з цієї унікальної перспективи, "буде зовсім інша ситуація, ніж президентська виборча кампанія".

Це інший рівень політичної напруги, це, зрештою, інші обов’язки – які у тебе з’являються після того, як ти складаєш присягу президента Польщі. Тому я щодо цього спокійний,

– заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше польський президент повідомляв, що хоче переконати новообраного лідера Кароля Навроцького змінити позицію щодо України. Він хотів би, щоб співпраця країн продовжувалася.