Такое предположение сделал его предшественник Анджей Дуда во время пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге, отвечая на вопрос корреспондента BBC Украина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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Что сказал Дуда о Навроцком

Анджей Дуда сказал, что будучи президентом Польши он все время делал то, что в такой ситуации должен был делать ответственный лидер, который стал свидетелем агрессии России против соседнего государства, и того, что она делает в Украине.

"В то же время если речь идет о Кароле Навроцком, сегодня избранного президента, вскоре президента, то из кабинета президента все имеет иной вид", – предположил еще пока действующий польский лидер.

По его мнению, когда Кароль Навроцкий окажется на рабочем месте президента Польши и посмотрит на мир с этой уникальной перспективы, "будет совсем другая ситуация, чем президентская избирательная кампания".

Это другой уровень политического напряжения, это, в конце концов, другие обязанности – которые у тебя появляются после того, как ты принимаешь присягу президента Польши. Поэтому я насчет этого спокоен,

– заявил Дуда.

Напомним, ранее польский президент сообщал, что хочет убедить новоизбранного лидера Кароля Навроцкого изменить позицию по Украине. Он хотел бы, чтобы чтобы сотрудничество стран продолжалось.