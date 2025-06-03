Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Дуды для LRT.

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Дуда прокомментировал заявления Навроцкого относительно Украины

Анджей Дуда отмечает, что его президентский опыт показал, что важно сохранять польско-украинские отношения. Зато Кароль Навроцкий ранее говорил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО якобы из-за нерешенных исторических вопросов. Действующий президент убежден, что Навроцкий внимательно будет оценивать международную ситуацию и положение дел в Украине, чтобы делать какие-то выводы.

Я еще буду говорить с ним об этом. Как вы знаете, я имею другой взгляд, что вытекает именно из моего президентского опыта, то есть почти десяти лет, в течение которых я занимал должность президента Польши... Я, безусловно, захочу поделиться ими, хотя бы в какой-то степени, во время разговора с новоизбранным президентом,

– сказал Дуда.

Он также отметил, что взгляды Кароля Навроцкого относительно Украины могут измениться, ведь с места президента Польши "мир выглядит немножко иначе".

Президент Польши Анджей Дуда считает, что если Украина вступит в НАТО и ЕС, то это будет важным шагом для безопасности и стабильности Европы.

К слову, победитель выборов в Польше ответил на поздравления от Президента Украины Владимира Зеленского. Навроцкий отметил, что ожидает продолжения партнерства стран с взаимным уважением и пониманием.

Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решении назревших исторических вопросов,

– написал в ответ Кароль Навроцкий.

Новоизбранный президент еще во время предвыборной кампании делал заявления об условиях для вступления Украины в международные объединения.