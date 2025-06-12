С приближением июля в Польше все активнее раздаются антиукраинские лозунги и настроения, а местные политики упорно вытаскивают на свет божий очень болезненную, но и очень рейтинговую тему Волынской резни, то есть трагических событий на Волыни середины 1940-х годов.

Нужно констатировать: несмотря на открытость Украины к сотрудничеству по установлению исторической правды, в Польше верх взяли исторические манипуляции и сформировался нарратив, в котором поляки – исключительно жертвы, а украинцы – злобные варвары. К этому приложились не только политики, но и художники и отдельные ученые – все они вместе выработали исторический миф о геноциде поляков руками украинцев на Волыни.

24 Канал в рамках рубрики "История дня" объясняет, почему политикам должно быть стыдно за исторические спекуляции, рассказывает о природе и характере польско-украинского конфликта, а также о роли в нем немцев и россиян.

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Волынская трагедия: новое обострение в Польше и как реагирует Украина

В июне 2025 года польский Сейм объявил 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики. За несколько дней до этого Польша избрала нового президента – им стал историк Кароль Навроцкий, который и сделал себе имя на односторонних трактовках событий Волынской трагедии.

Во время президентской кампании Навроцкий активно спекулировал на теме, а после победы прямо заявил, что будет блокировать евроинтеграцию Украины, пока страна официально не объявит искупление за так называемую Волынскую резню.

То, что это произошло еще во времена президента Кучмы и впоследствии не раз было повторено его преемниками, господина Навроцкого от упреков не удержало, ведь избранный президент Польши стремится к прощению не по цивилизованной и приемлемой формуле: "Прощаем и просим прощения", а требует от украинцев покорного раскаяния с элементами ползания, принятия польской версии событий и взятия полной ответственности за них.



Кароль Навроцкий / фото PAP / Marcin Bielecki

В Украине такие заявления, вполне понятно, вызвали возмущение: это трактовалось как нож в спину от поляков, пока мы в который раз боремся "за нашу и вашу свободу" в войне с россиянами, что стало наиболее точной оценкой сложившейся ситуации.

Чуть дипломатичнее эти эмоции передает украинский МИД:

МИД расценивает решение Сейма… как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, действующей с участием министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран.

Как Волынь стала основой польского исторического мифа

Поляки и украинцы прошли кое-чем схожий исторический путь. В Средневековье они имели собственное мощное государство, но потом его потеряли и оказались под властью других империй. В ХХ веке обоим народам удалось возродить государственность, но впоследствии снова испытать вражескую оккупацию, которая окончательно завершилась лишь к концу века созданием полноценных национальных государств.

Путь к независимости был тяжелым и кровавым. Чтобы это подчеркнуть, в Польше начали активно перенимать опыт Израиля и консолидировать общество вокруг нарратива о нации-жертве, прошедшей тяжелые испытания на пути к самостоятельности.

Ключевыми элементами этого нарратива стало Варшавское восстание 1944 года, утопленное нацистами в крови (180 тысяч погибших), а также массовые расстрелы польских офицеров в Катыни советскими карателями из НКВД в 1940-м (свыше 20 тысяч убитых).



При этом исторические претензии других народов к себе (например, евреев или немцев) поляки старательно отвергали.

Таким образом сформировались исторические претензии к двум историческим врагам Польши – России и Германии.

Впрочем, это было время интеграции Польши в ЕС, где Германия стала главным спонсором, поэтому ненавидеть немцев уже было как-то неудобно.

А открыто ненавидеть россиян в какой-то мере страшно, потому что военная база в Калининграде (польское название – Крулевец) никуда не исчезла, как и российская агрессивность. Ситуацию не преломила даже гибель польской политической элиты вместе с президентом Лехом Качиньским в апреле 2010 года под Смоленском. В ней сначала обвинили россиян, но впоследствии (когда появились расшифровки записей черных ящиков) дело замяли.

Витоге как-то незаметно и будто сама по себе в общественном дискурсе появилась и быстро приобрела популярность тема Волынской трагедии.

Первые исследования появились в Польше в 1980-х и базировались преимущественно на устных свидетельствах.

Еще в 90-х волынские события находились на маргинесе польской исторической науки и были практически забыты: социология не фиксировала значительный интерес поляков к теме Волыни и лишь незначительная часть так называемых кресовян, то есть этнических поляков, переселенных в Польшу с украинских земель, считали себя жертвами украинско-польского противостояния в Западной Украине.

Главными же польскими претензиями к украинцам на рубеже тысячелетий вообще были не Волынь, а восстание Хмельницкого (вспомните эмоции вокруг фильма Ежи Гоффмана Ogniem i mieczem), Ноябрьский чин (антипольское восстание украинцев во Львове 1918 года) и приведение в надлежащий вид польских воинских захоронений на так называемом Кладбище орлят.

Ситуация начала стремительно меняться в начале 2010-х. Тогда волынские студии становятся мейнстримом в Польше. Интересно, что этот почин активно поддержали представители российской пятой колонны в Украине. В частности, нардепы-регионалы Колесниченко и Царев, а также министр образования Табачник. И это уже дает основания говорить о "российской братской помощи" в раскрутке темы.

Через несколько лет Волынь стала едва ли не основой польского исторического мифа, вытеснившего как Варшавское восстание, так и Катынь. Поэтому политические решения не заставили себя ждать. В 2013 году польский Сейм проголосовал за постановление "Об этнической чистке с элементами геноцида", а 22 июля 2016 года Сейм признал события на Волыни геноцидом-человекоубийством и возложил вину за него на воинов УПА.

Окончательно в общественном сознании закрепил версию об одностороннем и неспровоцированном геноциде фильм "Волынь-43" Войцеха Смажовского, вышедший на экраны осенью в 2016 году и собравший все штампы польской исторической пропаганды, включая образ младенца на вилах. В настоящее время он воплощен в откровенно кринжевом и неоднократно раскритикованном сознательными поляками памятнике в селе Домостава (Прикарпатское воеводство Польши); митинг возле него стал кодом для избирательной кампании победителя выборов-2025 Кароля Навроцкого.



Памятник работы скульптора Анджея Питинского в Домостове / фото represjonowani.pulawy.pl

Какая польская версия трагедии на Волыни

Поляки стали жертвами неспровоцированной агрессии со стороны украинцев. Не только УПА и ОУН, но и обычных украинских крестьян, которые радостно приобщились к человекоубийству с целью грабежа (так же, как, кстати, украинские крестьяне из фильма Ogniem i mieczem). Трагические события были локализованы в южной Волыни и якобы носили спланированный характер. Координатором геноцида якобы были предводители УПА, при этом главную ответственность почему-то несет лично Степан Бандера, который в это время находился в концлагере, но еще в 30-е годы задумал масакру (массовые убийства).



Жертвами украинцев, по версии польских историков, стали от 100 000 до 500 000 поляков. Зато польские обратные акции – это исключительно "самооборона", в результате которой погибли от 1000 до 2000 агрессивных украинцев. Но не больше. И убеждают в этом более 2000 сотрудников польского Института национальной памяти и множество других пропагандистов.

Какие настоящие причины украинско-польского противостояния

Украинско-польское противостояние в годы Второй мировой не возникло само по себе, а имело причины и предпосылки. Их много.

Можно углубиться дальше в историю и вспомнить Хмельнитчину, Колиивщину и другие события, которые стали частью украинско-польского исторического противостояния.

Сюда же можно отнести и события первой половины ХХ века, когда западные украинские земли оказались в составе восстановленного польского государства, которое взяло курс на агрессивную ассимиляцию украинцев и террор как инструмент ее реализации.



Карта Речи Посполитой довоенного времени / LIKБЕЗ: исторический фронт

Можно упомянуть и печально известную пацификацию Галиции 1930 года, массовый завоз на Волынь польских колонистов-кресовян и ревиндикацию 1937 – 1938 годов на Холмщине, Подляшье и той же Волыни, когда польские власти массово уничтожали православные храмы и вытесняли украинское население из их домов. А также стоит не забывать о земельном вопросе и факторе российской, а впоследствии советской агитации против поляков.

Всего этого должно быть достаточно, чтобы понять, что перед началом Второй мировой между двумя народами, которые делили одну и ту же территорию, не было приязни, а давние обиды только накапливались и ждали взрыва. И уже в сентябре 1939 года были зафиксированы первые убийства по этническим признакам – с обеих сторон.

Впоследствии важным фактором обострения отношений между украинцами и поляками стали немцы, действовавшие по принципу "разделяй и властвуй", делая ставку попеременно то на украинцев, то на поляков.

Что происходило на Волыни в 1942 – 1943 годах

Одной из причин трагических событий на Волыни лета – осени 1943 года стали не менее трагические события 1942 года на Холмщине, Люблинщине, Надсанье и в Галиции, где жертвами польских повстанцев стали украинцы: именно там были первые сожженные села и беженцы, некоторые из них осели на Волыни и принесли известие о зверствах поляков.

Конечно, это углубило ненависть и стало питательной средой для последующего возмездия. Следовательно, местные поляки, которые зимой и весной 1943 отказались, по примеру украинцев, массово дезертировались с немецкой службы, и стали мишенью.

В ответ немцы проводят пацификацию и отводят большую роль в ней полякам, вступающим в так называемые вспомогательные отряды. Те, получив оружие и поддержку от нацистов, создают собственные ячейки – "самооборону", становятся польскими островками в украинском море на Волыни.



Пацификация одного из сел Галиции / фото Викимедиа

"Самооборона" вместе с немцами проводят акции возмездия, в ответ украинские партизаны снова мстят полякам и закручивают еще сильнее спираль насилия. Так редкие убийства переросли в масакру – массовые убийства.

Каково реальное количество жертв Волынской трагедии

Сейчас в Польше в ответ на этот вопрос начнут бросать обвинения о сотнях тысяч погибших и могут даже дойти до фантастического числа в полмиллиона жертв. При этом известный польский историк Гжегож Мотыга склоняется к "консервативным" почти 100 000 убитых.

Но и это фейк: на самом деле количество польских жертв Волынской трагедии в разы меньше. Согласно подсчетам украинских историков, речь может идти о примерно 30 000 – 35 000 польских жертв, но совокупно, то есть вместе и воинах, и гражданских.



При этом некоторые украинские исследователи предполагают, что максимальное количество жертв все же может достигать 60 – 65 тысяч.

Польские историки оперируют установленным поименным списком жертв, и он насчитывает около 20 000 – 25 000 поляков, если вычислять по фамилиям, что не очень точно: носители польской фамилии могли иметь украинскую идентичность и наоборот. При этом 100 000+ не выходит никак.

Поэтому в Польше бытует теория заговора, что Украина все блокирует и скрывает правду, а вот когда пойдут массовые эксгумации и тесты ДНК, тогда будет точно 500 000 жертв. Но это так не работает.

Более того, есть обоснованное предположение, что, чем дальше пойдет процесс эксгумаций жертв противостояния, тем более разочарованы будут именно поляки, потому что не получат нужного им количества жертв, который на самом деле будет в разы меньше. И это разрушит весь пафосный нарратив, который сейчас превращается, извините, в танцы на костях.

Украинские жертвы Волынской трагедии составляют совокупно 8 – 12 тысяч (а всего противостояния – около 30 000, из них 20 000 – это поименный список). Имена жертв поляков удалось установить и собрать благодаря работе проекта Украинского католического университета "Жертвы украинско-польского противостояния в 1939 – 1947 годах", куратором которого является профессор Игорь Галагида.



Поляки признают не более 1200 – 2000, говоря о жертвах Армии Крайовой (АК), точнее созданной из польских дезертиров на немецкой службе 27-й волынской дивизии АК, которая проводила акции по возмездию украинцам.

Почему же такое огромное расхождение в цифрах

Все потому, что мы имеем дело с сознательными манипуляциями и действительными сложностями при установлении истины. Основная отправная точка и методика их подсчетов – сравнение статистики, но это достаточно сомнительные источники, потому что сравнивать нужно с данными польской переписи 1931 года, а также советской переписи 1939 года и немецких переписей на оккупированных территориях.

Каждая из них имела свои особенности и соответствующие недостатки, поэтому установить реальные демографические потери, а особенно их причины, является задачей со звездочкой.

Перепись населения Польши в 1921 году зафиксировала численность у 1 437 907 жителей Волынского воеводства. По переписи 1931 года в воеводстве насчитывалось 2 085 574 жителей.

Впрочем, польская историческая школа традиционно решает этот вопрос путем арифметического вычитания, игнорируя множество факторов и причин. Таким образом, к жертвам украинского человекоубийства в теории могут попасть:

поляки, которые были репрессированы советским режимом после его совместного с Гитлером нападения на Польшу в 1939 году;

украинцы, которые были принудительно записаны как поляки в 1931-м (тогда была перепись не представителей национальностей, а носителей языка);

поляки-беженцы и те, что были изгнаны немцами на принудительные работы;

жертвы боевых действий в годы Второй мировой;

депортированные граждане во время акции "Висла", а также другие перемещенные лица и те, что умерли своей смертью.

Правда, и этого мало, потому что, согласно переписи населения 1931 года, носителей польского языка на Волыни было только 346 640 человек, или 16,6%, поэтому явно в желаемые 500 000 вписали и украинцев, евреев и всех остальных.



Этнолингвистическая карта Речи Посполитой по результатам переписи 1931 года

Звучит абсурдно? Да, но примерно тем самым занимается сейчас целый пласт украинских историков, искусственно увеличивая количество жертв Голодомора до более чем 10 миллионов человек, будто ведя какое-то странное состязание и ставя таким образом под сомнение реальное советско-российское преступление.

Ареной зверств была не только Волынь

Кровавое противостояние двух народов имело место не только на Волыни – ареной противостояния поляков и украинцев стала и Галиция, а также украинские этнические территории, которые ныне являются частью Польши: это Холмщина, Лемковщина, Надсанье, Подляшье.

Впрочем, поляки почему-то предпочитают вспоминать только о Волыни. Почему? Потому что были здесь в меньшинстве и проигрывали, значит, можно раскрутить нарратив о нации-жертве. Одновременно на той же Холмщине дела у польских повстанцев из Армии Крайовой шли значительно лучше, и здесь никакого человекоубийства они уже не признают, ведь тогда пришлось бы в расследовании выходить на самих себя и разрушать миф. В частности, узнать, что польская операция "Буря" (akcja "Burza") преследовала ту же цель, что и УПА, то есть установление контроля над Западной Украиной. И так же не считалась с побочными жертвами. А украинцам есть, что напомнить полякам.

Как происходила "Буря", знаем по примеру Холмщины (теперь Люблинское воеводство Польши – 24 Канал), где только 10 марта 1944 года польские отделы Армии Крайовой и сельские батальоны совершили заранее спланированную атаку на несколько украинских сел.

Эпицентром фактической этнической чистки стал поселок Сахрынь, где поляки замордовали 600 украинцев, включая женщин и детей, а также убили нескольких поляков, которые, похоже, просто не успели сказать, кто они такие. Всего же 10 марта в результате преступлений АК в Хрубешувском повете погибли более 1200 украинцев, абсолютное большинство из которых были гражданским, и единственной их виной была национальность.



Польские партизаны после сожжения Сахрыни / фото из архива историка Игоря Галагиды



Подразделение Армии Крайовой во время уничтожения украинского села Сахрынь, 10 марта 1944 года / фото из архивов

Атака (на Сахрынь – 24 Канал) началась примерно в 4 – 5 утра. Поляки быстро получили пост, потому что там были женщины и дети, которые не могли защищаться. И позже, когда та короткая оборона закончилась, они стали убивать мирных людей. Польские вояки поджигали дома, часть людей пыталась прятаться в яме или пивной, куда часто бросали гранаты. Еще часть просто закололи штыками. Польские партизаны даже фотографировались на фоне горящих домов. Поэтому речь не идет о борьбе. Об этом свидетельствует и диспропорция утрат. С украинской стороны – 606 жертв, с польской – двое и несколько раненых. Одна из польских жертв – это партизан, которого убил его же командир за какие-то провинности. Без сомнения, это было преступление,

– Игорь Галогида в интервью "Локальной истории" о польской атаке на Сахрынь.

А Сахрынь – это разве не человекоубийство? А как насчет акции "Висла" – разве это не преступление? Или жертвы не такие? Можно упомянуть и насильственное переселение миллионов этнических немцев с территории современной Польши в 1946 году. Впрочем, ныне польские исследователи говорят, что резня в отношении украинцев в Хрубешувском повете – это была только превентивная акция, чтобы предотвратить великое украинское восстание, но почему-то звереют, когда украинские историки осторожно предполагают то же относительно событий на Волыни летом 1943 года.

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Можно сказать, полякам повезло, что в Украине тема польско-украинского противостояния долгое время не была мейнстримом и интересовала лишь узкий круг исследователей. В то же время обычные украинцы банально не понимали, чего от них хотят, потому что с правовой точки зрения убивали друг друга граждане Второй Речи Посполитой, а не Украины.



Кроме того, в советской традиции, которую мы унаследовали, все жертвы списали на нацистов, а для особо любознательных была книга Владимира Яворивского "Вечные Кортелесы".

Но ситуация меняется, потому что Польша открыла ящик Пандоры, а значит, рано или поздно неприятную правду придется признать и самим полякам, ведь все тянется одно за другим. Ибо как иначе объяснить, почему сейчас проводится эксгумация жертв так называемой Волынской резни в Пужниках в Тернопольской области? Это ведь не Волынь? А это очень интересный вопрос, ибо там лежат тела не жертв этнической чистки, а павших в бою комбатантов – так называемых стребков.



Совместная украинско-польская экспедиция в Пужниках в 2023 году / фото puzniki.pl

Справочно! Стребки – это бойцы бывших военизированных отрядов на германской службе (так называемого шуцманшафта, а также железнодорожной и криминальной полиции), которые в 1943 – 1944 годах влились в Армию Крайовую, а затем перешли на сторону советов и составили основу польских истребительных батальонов – отсюда, собственно, название, созвучное с польским "ястребки".



Главной их задачей стали совместные с НКВД операции против украинского подполья. За это поляки получали бронь от мобилизации в Красную армию. То есть советская власть руками тех же поляков боролась с украинцами. Интересно, что раньше примерно то же делали и немцы. Но сейчас в Польше принято все грехи списывать на советскую оккупацию: мол, мы были жертвами и ничего не решали, но ведь немало "стребков" – это бывшие воины АК (ныне официально признанные в Польше героями и борцами за независимость – 24 Канал). Как быть с этим?

Поселок Пужники был опорным пунктом "стребков" – базой "самообороны", где кроме польских комбатантов были также и воины НКВД. Бой за это село, или, как его называют в документах УПА, наскок, – был военной операцией, а не актом геноцида.

Игра в поиски геноцида

Для сравнения: настоящей этнической чисткой является общая карательная акция немцев, венгров и россиян-коллаборантов в Корюковке, когда нацисты и их союзники сожгли целый городок и за сутки убили 6700 человек в начале марта 1943 года. Большинство жителей Пужников после наскока остались живы, погибли же в основном комбатанты (мужчины и женщины, ибо у "стребков" были и женские отряды).

К сожалению, были жертвы и среди гражданских, в частности погибли дети, но сомнительно, что именно такую цель ставили перед собой бойцы УПА.

Подробно Корюковская трагедия: преступление нацистов при согласии советских партизан

Впрочем, это не может освобождать их от ответственности за чрезмерное насилие. Собственно, этого никто в Украине не делает. Ибо геноцид – очень тяжелое обвинение, которое требует надлежащих доказательств и должно соответствовать ряду признаков, пусть они прописаны не слишком четко. Это и наличие плана уничтожения, намерение и возможности, которые предполагают, например, и эффективный контроль над территорией. То, что имели нацисты и советы, например.

Также должны быть документы, подтверждающие преступное намерение. С этим большие проблемы. Ибо тот же командир УПА на Волыни и гражданин Речи Посполитой Дмитрий Клячковский (он же Клим Савур) прямых приказов о проведении этнических чисток поляков не давал и документы об этом неизвестны. Есть отчеты об акциях, то есть уничтожение сел, которые были объявлены базами самообороны поляков.

Из этих документов мы можем сделать вывод о чрезмерном насилии со стороны украинских повстанцев и применении ими к жителям добытой боевки так называемой коллективной ответственности. Это, кстати, военное преступление, но не геноцид, а эксцесс исполнителей.

То есть, нужно рассматривать каждый случай отдельно и так же устанавливать ответственных. А среди них есть и советские или советские провокаторы., которые устраивали диверсии и таким образом подставляли украинское освободительное движение (наиболее известное– двойной агент капитан НКВД Василий Левочко, управлявший отрядом УПА, ответственным за убийства 200 поляков в селе Порицк (ныне Павловка Волынской области) 11 июля 1943).

Кроме того, нужно учитывать, что ОУН– не равно УПА, как не равно УПА и украинским повстанцам, ибо их было немало, и у них были разные убеждения и подчинение. К тому же сама УПА не была однородной.

Среди наиболее известных повстанческих украинских отрядов назовем мельниковцев, бандеровцев, клубней и красных партизан, которые тоже не всегда действовали совместно. Так же и с польской стороны не была одна только АК, а также батальоны хлопские, националистические польские формирования, милиции самообороны и просто гражданские банды.

Сейчас главное обвинение поляков: это события 11– 12 июля 1943 года на юге Волыни., когда якобы были вырезаны и сожжены от 180 до 200 польских сел. Впрочем, это такой мейнстрим ныне, сами же польские источники и отчеты АК говорят о "десятках сел". Это тоже очень много, но в разы меньше, а значит– значительно меньшее количество жертв.

На самом деле, где-то так и было, ибо в то время совокупное количество повстанцев на той территории вряд ли превышало 3– 5 тысячи, то есть они физически не могли спланировать и осуществить такую масштабную акцию за столь короткий период. Это просто нереально, даже если предположить, что была "мобилизация" на убийство крестьян, которой не было.

Официальная позиция украинской власти и научного сообщества состоит в признании фактов военных преступлений и чрезмерного насилия, Впрочем, Украина отвергает польские упреки о геноциде и предлагает в противовес им детальное расследование каждого эпизода., не замыкаясь в пределах Волыни.

И этого поляки боятся как огня, ведь под риском опровержения оказывается сознательная диверсия польской пропаганды, целью которой является дискредитация украинской борьбы за независимость и создание стереотипа об украинцах-варварах.

К сожалению, эти идеи глубоко укоренились в Польше, что подтверждают как последняя социология и слова избранного президента, так и скандальные заявления его предшественника– Анджея Дуды, который таким контроверсионным способом очевидно ищет себе плацдарм для продолжения политической карьеры.

Дуда, напомним, в майском интервью буквально дышал ненавистью к Украине, что не помешало ему через несколько дней наградить орденом главу ГУР Кирилла Буданова.

Для меня Бандера и ОУН-УПА– обычные военные преступники, убийцы, геноцидники, и так мы всегда будем их называть. Когда я приезжаю в Украину, а меня обнимают люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага– это абсурд. Польша никогда не согласится с законами Украины, которые считают ОУН-УПА борцами за свободу Украины,

– президент Дуда 26 мая 2025 года.

Заявление Дуды о Волынской трагедии: смотрите видео

Путь к взаимопониманию между поляками и украинцами

Господин Дуда может не соглашаться сколько угодно, но бойцы ОУН-УПА были именно борцами за свободу Украины, равно как и воины Армии Крайовой были борцами за независимость Польши и ныне чествуются как национальные герои, хотя некоторые из них являются военными преступниками и коллаборантами, которые сотрудничали как с нацистами, так и с советскими спецслужбами.

Это неприятная правда, которую в Польше признавать не хотят, потому что винить во всем украинцев удобнее и приятнее, а о своих преступлениях или соучастии в них можно просто забыть или еще лучше– запретить законодательно.

Впрочем, это тупиковый ход, он может принести временные дивиденды на внутренней арене, но в конце концов заведет в заблуждение. История партии "Право и Справедливость" это хорошо доказывает. Рано или поздно украинцам и полякам придется договариваться и примиряться, и формула этого примирения давно известна: "простим и просим прощения". Если об этом смогли договориться отряды УПА и АК в 1946 году для совместной борьбы с советами, то почему бы не повторить их потомкам. Тем более, что общий враг у обеих наций– то же самое.

Об этом напоминает всегда тактичный украинский МИД: "Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории. Мы убеждены, что путь к подлинному примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не из-за политических односторонних оценок. Призываем польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряжения в двусторонних отношениях и подорвать достижения, добытые конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей… Еще раз напоминаем, что не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам– среди поляков. Враг у нас общий– Россия. Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран, должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их".